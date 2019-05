Samuel L. Jackson, è tutta colpa sua: il video da ridere

Samuel L. Jackson è protagonista di un divertente video di Funny or Die dove si prende le colpe per ogni cosa successa ai bambini che hanno visto i suoi film!

Samuel L. Jackson, si prende la colpa per ogni cattiva azione che i suoi ruoli hanno paradossalmente ispirato in questo nuovo, simpaticissimo video targato Funny or Die.

L'oscuro Nick Fury (Samuel L. Jackson) nel film Iron Man 2

Per chi non lo sapesse Funny or Die è un famoso portale web di video fondato da nomi di prestigio della commedia statunitense quali Will Ferrell, Judd Apatow e Adam McKay. Il sito crea continuamente materiale originale formato da sketch e parodie invitando a partecipare moltissime celebrità tra cui Elisabeth Shue, Seth Rogen, James Gunn e tantissimi altri. Come anticipato questa volta è toccato a Samuel L. Jackson, il quale viene sorpreso da alcuni fan che però si rivelano presto essere arrabbiatissimi con lui per le cattive abitudini dei suoi più famosi personaggi, dalle tante sigarette fumate in e tantissimi altri. Come anticipato questa volta è toccato a Samuel L. Jackson, il quale viene sorpreso da alcuni fan che però si rivelano presto essere arrabbiatissimi con lui per le cattive abitudini dei suoi più famosi personaggi, dalle tante sigarette fumate in Jurassic Park fino alle ormai iconiche parolacce. Dopo aver messo tutti a tacere, però, il noto attore ci ricorda ancora una volta che persino lui può essere per i vostri bambini un "fottuto role model". Ecco il video:

Samuel L. Jackson è stato recentemente co-protagonista del film di successo del Marvel Cinematic Universe Captain Marvel e potrebbe essere presente, non vogliamo spoilerare nulla, anche in Avengers: Endgame attualmente in sala, il film con cui si concludono tutte le storie tracciate in ben ventidue film a partire da Iron Man che uscì nel 2008.