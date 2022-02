Samuel L. Jackson nel trailer della serie Apple Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey

Apple ha svelato il trailer de Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey, serie drammatica interpretata dalla star Samuel L. Jackson, che funge anche da produttore esecutivo insieme all'autore del romanzo da cui lo show è tratto Walter Mosley. Lo show sarà disponibile su Apple TV+ a partire dall'11 marzo.

Samuel L. Jackson avrà la parte di un novantunenne che è stato dimenticato dalla sua famiglia, dai suo amici e persino da se stesso. L'uomo sta per scivolare in una demenza solitaria e tolomeosi ritrova alle prese con un profondo cambiamento quando ottiene l'incredibile opportunità di riottenere per poco tempo i suoi ricordi, usando questa lucidità preziosa e precaria per risolvere il mistero che circonda la morte del nipote e per accettare il proprio passato.

Mosley ha scritto il romanzo dopo aver visto la mente della madre deteriorarsi a causa della demenza senile.

La star del cinema ha già collaborato con Apple TV+ dopo il film The Banker e prossimamente ritornerà anche nel mondo del Marvel Cinematic Universe interpretando ancora una volta Nick Fury in occasione della serie Secret Invasion, prodotta per Disney+.