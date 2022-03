Samuel L. Jackson ammette: "Ho paura di sviluppare l'Alzheimer come mia madre e mio nonno"

Samuel L. Jackson ha condiviso le proprie preoccupazioni sullo sviluppo dell'Alzheimer, affrontato dal personaggio da lui interpretato nella serie Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey, basata sull'omonimo romanzo di Walter Mosley.

In una recente intervista con The i News, Samuel L. Jackson ha rivelato che la nuova serie di Apple TV+ in cui interpreta Tolomeo Grey, rappresenta uno dei suoi progetti più personali. Ha infatti spiegato di aver subito sentito un legame con il romanzo di Mosley, letto ormai 10 anni fa, a causa del fatto che anche sua madre e suo nonno avevano sviluppato la tristemente nota malattia neurologica. "Quando sono deceduti, sono diventato più determinato a raccontare questa storia e fare luce sulla malattia", ha spiegato Jackson, aggiungendo: "Vorrei che la gente capisse che le persone che amavano sono ancora lì, dentro quella persona, quindi non possono buttarle via. Bisogna prendersi cura di loro e amarle come e più di prima".

Jackson ha anche raccontato la sua paura di subire la stessa sorte di sua madre e suo nonno. Entro la fine dell'anno reciterà in un'opera teatrale ancora da annunciare, che sarà la sua prima esibizione teatrale da quando ha interpretato Martin Luther King in The Mountaintop nel 2011. "Non lo so se sarà facile come una volta in termini di apprendimento di così tanti dialoghi", ha detto Jackson quando ha rivelato di aver già iniziato a memorizzare le sue battute. Ha quindi aggiunto: "Sapere che posso alzarmi ogni giorno, ripetere i dialoghi e fare tutte queste cose mi aiuta a combattere la paura di essere geneticamente coinvolto in tutto ciò che erano i miei genitori e i miei nonni".

Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey segue il personaggio interpretato da Jackson, un uomo solitario affetto da demenza senile. Dopo aver preso un farmaco miracoloso, Tolomeo riacquista temporaneamente i suoi ricordi e usa questa rara opportunità per indagare su chi potrebbe essere responsabile della morte sospetta del suo pronipote, Reggie. I critici hanno lodato la performance di Jackson, definendola la miglior performance della sua carriera. Mosley, autore del romanzo su cui la serie si basa, è anche lo sceneggiatore dell'opera disponibile su Apple TV+. Nel cast troviamo anche Dominique Fishback e Walton Goggins nei panni del dottor Rubin, l'uomo che dà a Tolomeo la possibilità di riacquistare parte della memoria.