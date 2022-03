Samuel L. Jackson: "È facile per i registi criticare Marvel perché le persone non vedono i loro film"

Samuel L. Jackson non è tenero con i registi che criticano i cinecomic Marvel e commenta con tono polemico certe esternazioni, specificando che "è facile farlo per i registi perché le persone non vanno a vedere i loro film".

Death to 2020: Samuel L. Jackson in una scena del film

Samuel L. Jackson è una presenza fissa nell'MCU da quasi 15 anni nel ruolo di Nick Fury, capo dello S.H.I.E.L.D. che a breve ritroveremo al centro della serie Disney+ Secret Invasion.

"I film sono film", ha detto Jackson a proposito dei registi che criticano i film Marvel. "Quelli sono i film che andavo a vedere da bambino. E l'abilità artistica di fare un film è qualcosa che è stato un mistero per così tanto tempo. Fare film non è più un mistero. I bambini sanno come farlo coi loro telefoni. Quindi è facile per i registi ignorarlo, solo perché le persone non vedranno il loro film".

Il divo ha proseguito: "È come se fossimo stati ammutoliti, ma è sempre stato così. Quando eravamo più giovani, le persone andavano a vedere film di cowboy e andavano a vedere film di supereroi di un altro genere, avevano supereroi in televisione. Quando racconti una storia seria trovi un pubblico di nicchia: la stessa cosa accade oggi. Le persone vanno al cinema per sentirsi meglio e per uscire dalla loro esistenza quotidiana".

Secret Invasion: Emilia Clarke e Samuel L. Jackson sul set della nuova serie Marvel (FOTO)

Jackson ha concluso specificando che "le persone vanno nella grande camera oscura per divertirsi. È un buon momento. Ridete insieme e urlate insieme. Faccio ancora film che sarei andato a vedere da bambino".

In precedenza Samuel L. Jackson ha anche spiegato perché sarebbe a favore dell'Oscar per il film più popolare perché "tutti i film sono validi. Alcuni vanno al cinema per commuoversi. Ad alcuni piacciono i supereroi. Se qualcuno ha più spettatori che occupano le poltroncine in sala, significa semplicemente che il tuo pubblico non è ampio come il loro. Ci sono persone che hanno avuto carriere di successo ma nessuno può recitare una riga delle loro battute. Io sono il tizio che dice cazzate che sono su una maglietta".

Da qualche giorno è disponibile su Prime Video la nuova serie di Samuel L. Jackson, Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey