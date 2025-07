Samuel L. Jackson protagonista della sua prima serie tv: ecco Nola King, lo spin-off di Tulsa King

Paramount+ ha ufficializzato la produzione di Nola King, la prima serie spin-off di Tulsa King, con Samuel L. Jackson al suo debutto da protagonista in una serie televisiva.

Il suo personaggio debutterà nella terza stagione di Tulsa King a settembre, e si chiamerà Russell Lee Washington Jr., prima di approdare nella nuova produzione da protagonista principale.

Il personaggio di di Samuel L. Jackson in Nola King

Nella serie Nola King, Russell Lee Washington Jr. (Jackson) viene incaricato dalla famiglia di delinquenti dei Renzetti, sita a New York, di eliminare Dwight Manfredi (Stallone), dopo aver trascorso un decennio insieme in un carcere federale.

Sylvester Stallone in Tulsa King

Nonostante tutto, molto colpito da ciò che Manfredi ha costruito a Tulsa, Washington Jr. si convince a tornare a New Orleans e riallacciare legami con amici e familiari interrotti ormai quarant'anni prima. Una scelta che non andrà giù ai suoi vecchi datori di lavoro che inizieranno a dargli la caccia.

Samuel L. Jackson è co-produttore della serie insieme a Sylvester Stallone e Taylor Sheridan.

Il debutto di Samuel L. Jackson da protagonista in una serie tv

"Chris McCarthy mi ha proposto un'idea nuova e ambiziosa. Far evolvere Tulsa King in un racconto più ampio, dinamico, e familiare. Non potevo che accettare, e Sam Jackson è l'unico che poteva guidare questo nuovo capitolo a New Orleans" ha dichiarato Sylvester Stallone riferendosi all'illustre collega.

"Taylor Sheridan ha avuto l'intuizione brillante di portare Stallone a Tulsa, e oggi siamo pronti a espandere l'universo con un'altra icona. Sono impaziente di vedere cosa porterà Samuel" ha aggiunto David C. Glasser (CEO di 101 Studios).

Samuel L. Jackson in Secret Invasion

Icona del cinema americano, Samuel L. Jackson è noto per ruoli indimenticabili come quelli in Pulp Fiction di Quentin Tarantino. Dopo gli inizi a teatro ha iniziato a lavorare assiduamente sullo schermo collaborando con registi del calibro di Spike Lee e lo stesso Tarantino, prima di ottenere grande successo con il ruolo di Nick Fury nel Marvel Cinematic Universe.