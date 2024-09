Samuel L. Jackson non sa nulla del prossimo film di Quentin Tarantino: “È semplicemente scomparso”

Samuel L. Jackson conferma di essere stato in trattative per partecipare a The Movie Critic di Quentin Tarantino, film successivamente cancellato dallo stesso regista.

In una recente intervista Samuel L. Jackson ha confermato di essere stato in trattative per partecipare a The Movie Critic di Quentin Tarantino, ma che una volta abbandonato il progetto non ha più avuto notizie dal regista.

"Non ne ho idea. Prima, quando si stava preparando a fare il film The Movie Critic, avevamo parlato di una mia partecipazione, ma poi ha cambiato il film. E ora è semplicemente scomparso. Quindi non abbiamo idea di dove sia e cosa farà. Ma devo continuare a lavorare. Mia moglie ha dei bisogni materiali".

Se c'è qualcuno che può sapere cosa sta facendo Tarantino è Jackson, che ha collaborato a sette delle nove pellicole del regista.

The Movie Critic avrebbe dovuto essere il decimo e ultimo titolo di Tarantino, ma non ci sono stati aggiornamenti riguardo a un altro potenziale titolo in lavorazione. Potrebbe però esserci una ragione: Tarantino ha recentemente dichiarato al podcast Club Random di Bill Maher che il suo lavoro attuale consiste nello scrivere una potenziale opera teatrale per Broadway.

Quentin Tarantino ha cancellato The Movie Critic mesi fa per scrivere uno spinoff su Cliff Booth?

Il motivo della cancellazione

All'inizio dell'anno, Tarantino si stava preparando a girare The Movie Critic, con Brad Pitt, fino a quando Deadline ha rivelato che il progetto era stato completamente abbandonato per un altro film perché ritenuto non all'altezza. Si dice che Tarantino abbia riscritto la sceneggiatura di Movie Critic, abbia fatto una nuova stesura e poi, semplicemente, abbia cambiato idea.

Quentin Tarantino sul set di Pulp Fiction con Harvey Keitel, John Travolta e Samuel L. Jackson

Ora, visti i precedenti di Tarantino, non sorprenderebbe che il regista in futuro tornasse a lavorare a The Movie Critic. Ha praticamente fatto la stessa cosa con The Hateful Eight, accantonandolo inizialmente quando la sceneggiatura è trapelata online, per poi riprenderlo molti mesi dopo.

Sono passati quasi sei anni dall'ultimo film del cineasta, C'era una volta a... Hollywood. Da tempo il regista dichiara di voler concludere la sua carriera con un decimo e ultimo film. L'idea di ritirarsi deriva dalla sua teoria secondo cui la qualità del lavoro di un regista peggiora con l'età. Tarantino vuole che la sua filmografia sia perfetta o, come dice lui, "senza un errore".

Ambientato nella California del 1977, The Movie Critic è incentrato su un critico cinematografico che scrive recensioni per la rivista per adulti "The Popstar Pages". Alcune voci sostengono che la pellicola racconterà la vera storia del critico cinematografico dell'Hollywood Press Jim Sheldon, realmente esistito negli anni '70, mentre secondo altri potrebbe trattarsi del collega di Sheldon, William Marigold. Tarantino ha ammesso di aver letto appassionatamente entrambi i critici durante la sua infanzia.