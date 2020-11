Samuel L. Jackson: "Non chiamatemi leggenda"

Samuel L. Jackson è stato appena onorato col Legend of Cinema Award allo SCAD Savannah Film Festival, ma non vuole essere definito una leggenda. di fronte a una carriera invidiabile, il divo dimostra di avere ancora i piedi ben piantati per terra.

Kingsman: Secret Service - Un primo piano di Samuel L. Jackson nei panni del villain Richmond Valentine

Durante un panel virtuale condotto da Sarah Rodman di EW, Samuel L. Jackson ha fatto un bilancio della sua straordinaria carriera ammettendo però di essere disturbato quando si sente definire "leggenda":

"Le leggende sono persone che riescono a realizzare cose che non possono essere realizzate da altre persone o che hanno fatto qualcosa di straordinario. Io ho solo perseverato nel duro lavoro e nell'ostinazione per arrivare dove sono."

A oggi, Samuel L. Jackson ha recitato in oltre 150 film inclusi Pulp Fiction, Jackie Brown, The Hateful Eight, Django Unchained, vari film Marvel e molte altre pellicole. Ma quali di questi ama riguardare? "Pulp Fiction, Jackie Brown, Codice omicidio 187, Coach Carter o Blu profondo, ma solo se sto facendo zapping e non c'è altro in tv."

Tra i film di Quentin Tarantino e i cinecomic dell'MCU, Jackson si è trovato spesso e volentieri a lavorare con le stesse persone a lungo, ma c'è un team di colleghi a cui ancora oggi è particolarmente legato, si tratta dei compagni di set di The Hateful Eight:

"Abbiamo un gruppo in cui ci messaggiamo ogni settimana per sapere come stanno gli altri, che cosa stanno facendo o per commentare la situazione politica. Questo è il legame cinematografo più forte che ho".

