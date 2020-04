Samuel L. Jackson: “Ecco chi è il mio Avenger preferito”

Scarlett Johansson in azione in The Avengers - I vendicatori

Samuel L. Jackson, interprete di Nick Fury nel Marvel Cinematic Universe, ha svelato chi è il suo membro preferito degli Avengers: Black Widow, il personaggio interpretato da Scarlett Johansson.

L'attore, intervistato dall'Hollywood Reporter per una nuova serie video, ha risposto ad alcune domande, tra cui quella sul suo eroe preferito nel contesto del team Marvel. Nel video, Jackson risponde così: "Nick Fury, perché sono io. In realtà no, è Black Widow." L'attore aveva già dato una risposta simile la scorsa estate, chiarendo che Natasha Romanoff è il personaggio con cui Fury aveva il rapporto più stretto. All'epoca aggiunse "Al momento non sono incluso nel suo film", lasciando intendere che un eventuale cameo sarebbe stato questione di riprese supplementari e/o scene dopo i titoli di coda. Il film dedicato alle imprese in solitario di Black Widow è previsto per la fine dell'anno, e sarà il primo titolo della Fase Quattro del franchise.

Spider-Man - Far From Home, Samuel L. Jackson, Cobie Smulders in un momento del film

Samuel L. Jackson è un veterano del Marvel Cinematic Universe, essendo apparso al fianco di Robert Downey Jr. in Iron Man, debuttando nei panni di Nick Fury nel post-credits che annuncia l'intenzione di creare gli Avengers ed espandere l'universo dei supereroi. Jackson è poi apparso in tutti i film della Fase Uno a parte L'incredibile Hulk (dove Fury è comunque menzionato), ed è poi tornato in altre sei occasioni, con l'aggiunta di due ospitate nella serie Agents of S.H.I.E.L.D.

Con undici film all'attivo, dal capostipite al recentissimo Spider-Man: Far From Home, Samuel L. Jackson è l'attore con più apparizioni nel MCU finora (Downey Jr. e Chris Evans sono a dieci ciascuno, ma il primo dovrebbe tornare in Black Widow), e quasi sicuramente manterrà quel record nel corso delle prossime Fasi del franchise. Sentiremo anche la sua voce in Marvel's What If...?, miniserie animata che sarà disponibile su Disney+ e racconterà scenari alternativi legati ai film usciti fino a oggi.