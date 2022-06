Samuel L. Jackson deluso dall'Oscar mancato: "Premiano attori neri per ruoli di merda"

Samuel L. Jackson ha commentato col suo linguaggio colorito le scelte dell'Academy che non gli ha mai assegnato un Oscar nonostante, a suo parere, avrebbe avuto delle chances per Django Unchained.

Samuel L. Jackson non ha ancora superato la delusione per il mancato Oscar e polemizza con le scelte dell'Academy, che spesso premia attori neri per brutti ruoli.

l'unico Oscar conquistato finora da Samuel L. Jackson è quello alla carriera ricevuto durante i Governors Awards del 2022. Ma il divo, che non ha certo peli sulla lingua, ha commentato le scelte dell'Academy con il suo linguaggio colorito spiegando che, a suo parere, gli Oscar sono diventati una "gara di popolarità" distinta dal vero significato del cinema: intrattenere. La star di Pulp Fiction è stata notoriamente snobbata più volte, perdendo contro Martin Landau per Ed Wood di Tim Burton nel 1995.

"Quando Martin Landau ha ricevuto il premio e io sono rimasto a mani vuole mi sono sentito dire 'Andiamo, Sam. Martin è stato nominato così tante volte. Non preoccuparti. La tua ora sta arrivando.' Scusa? Non sapevo che funzionasse così", ha detto Jackson al Los Angeles Times. "Pensavo che fosse la performance di recitazione ad avere l'impatto maggiore".

Jackson ha aggiunto: "Questo è ciò che stiamo celebrando, la merda accaduta a Hollywood. Miglior attore, migliore attrice... è una stronzata. È una gara di popolarità".

Nella sua lunga e illustre carriera, Samuel L. Jackson ha ricevuto un sola nomination fino ad oggi, quella per Pulp Fiction di Quentin Tarantino, quasi 30 anni fa.

"Tutto quello che ho fatto per Quentin mi ha dato un'opportunità, da Jackie Brown a The Hateful Eight fino a Django Unchained, che pensavo mi avrebbe fruttato un'altra candidatura. Django è stato probabilmente il mio colpo migliore perché è il personaggio più malvagio che abbia mai interpretato e generalmente premiano i neri per ruoli di merda" ha detto ridendo.

"Questa è la notte in cui Hollywood celebra la fottuta Hollywood. Quello spirito che avevamo quando ero giovane, lo guardavo mi chiedevo 'Cosa dirò quando avrò il mio' era il glamour di tutto ciò, la stravaganza, il mito di Hollywood. oggi molto di questo è sparito. Hai stelle del cinema che sono influencer o persone che vivono sopra le righe, quindi sai molto di più su di loro di quanto sapevi in passato. Ma dovrebbe comunque essere una celebrazione del tuo lavoro, se hai fatto qualcosa di fantastico. Come dico sempre, dovrebbe esserci un premio per il film che ha fatto più soldi".