Samuel L. Jackson non esclude di recitare in un film della DC

L'attore Samuel L. Jackson ha spiegato perché non ha ancora recitato in un film della DC, non escludendo però la possibilità di farlo in futuro.

L'interprete di Nick Fury nel MCU non ha esitato a parlare della situazione, spiegando perché non esclude completamente di far parte di progetti che non siano legati alla Casa delle Idee.

Durante un'intervista rilasciata al podcast Happy Sad Confused, Samuel L. Jackson ha raccontato: "Voglio dire, tutti noi attori siamo dei mercenari. In un certo senso è quello che facciamo".

La star del cinema ha quindi aggiunto: "Ma non so se leggerò uno script della DC che mi farà pensare 'Sì, questo è incredibie!'. Sono un fan dei fumetti, li ho letti da sempre... Se devo dire la verità non leggo nemmeno i fumetti della Marvel. Ho letto i fumetti della DC per tutta la vita, lo so. Siamo tutti cresciuti con Superman, Batman, Silver Surfer... Aquaman, io ero un nuotatore... Seguivo la DC. Ma non so quale sia la questione con i loro adattamenti cinematografici".

Secondo l'interprete di Fury il problema del DC Universe sarebbe che non sia riuscito ad avere una formula consistente e affidabile per ottenere successi e realizzare film. Samuel L. Jackson non sarebbe quindi interessato a impegnarsi per un progetto che non sembra destinato a ottenere successo.

Tra i prossimi impegni sul set dell'attore c'è la serie Secret Invasion, uno dei progetti Marvel destinati a Disney+, che lo vedrà recitare accanto a Ben Mendelsohn.