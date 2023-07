Samuel L. Jackson ha regalato 5 chili di api a Scarlett Johansson e Ryan Ryenolds

Samuel L. Jackson confessa a Vulture cosa lo ha ispirato a fare il regalo di nozze più stravagante di sempre alla coppia di amici composta da Scarlett Johansson e Ryan Reynolds. "Parlava sempre della natura" dice l'attore, parlando di Black Widow, da qui l'idea di regalare ai coniugi un alveare pieno di api. "Ho mandato il mio assistente a comprare 5 chili di api e poi ho comprato delle tute da apicoltore e tutto il resto" dice Jackson, e continua "Hanno allevato le api per un po' e hanno avuto miele per un paio di anni mentre erano sposati". Reynolds in un'altra intervista nel 2009 al David Letterman Show aveva ricordato il momento in cui aveva ricevuto l'insolito regalo: "Il fattorino arriva con uno scatolone da cui proviene un ronzio assordante e mi dice che ci sono 10,000 api dentro il pacco da parte di Mr. Jackson" il dono comprendeva anche un abbonamento a vita all'American Beekeepers Journal.

L'abbandono dell'alveare d'amore

Samuel L. Jackson aveva già conosciuto Ryan Reynolds sul set di Come ti ammazzo il bodyguard nel 2017 ma i due stringono amicizia in seguito tramite Scarlett Johansson. L'interprete di Nick Fury aggiunge durante l'intervista che "un giorno le api hanno abbandonato il nido", infatti Scarlett e Ryan si lasciano nel 2011, dopo tre anni di matrimonio. Nel 2012 Ryan Reynolds inizia la sua relazione con l'attuale moglie Blake Lively mentre Scarlett si risposa due volte, prima con il giornalista francese Romain Dauriac e sei anni dopo con l'attuale marito Colin Jost, con cui ha avuto il figlioletto Cosmo. Per lo meno il regalo pazzo di Jackson è servito come "efficace sistema di sicurezza per la casa" a detta della star di Deadpool.

Nel frattempo sono sbarcati su Disney+ i primi 5 episodi di Secret Invasion (qui la recensione dell'episodio 5) in cui Samuel L. Jackson riveste i panni di Nick Fury. Il finale della serie arriverà mercoledì 26 luglio sulla piattaforma streaming.