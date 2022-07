Samaritan: il poster svela la data di uscita del film con Sylvester Stallone su Prime Video

Locandina di Samaritan

Il poster di Samaritan diffuso da Prime Video ha svelato la data di uscita italiana dell'action sui supereroi interpretato da Sylvester Stallone: il 26 agosto.

Dopo aver partecipato al film di James Gunn The Suicide Squad, dove prestava la sua voce a King Shark, e prima di ritrovarlo in Guardians of the Galaxy Vol. 3, Sylvester Stallone si concede un'incursione in un film di supereroi piuttosto atipico.

Samaritan, basato sull'omonimo fumetto di Bragi F. Schut Jr. e Marc-Oliver Frisch, segue un anziano supereroe che si è nascosto negli ultimi 20 anni. Un giovane scopre la sua identità e tenta di convincerlo a tornare alle sue radici di supereroe per combattere una nuova minaccia. Il film è diretto da Julius Avery e vede protagonisti Sylvester Stallone, Javon 'Wanna' Walton, Pilou Asbæk e Martin Starr.

"25 anni fa il più grande eroe del mondo è scomparso", si legge nel poster che ritrae Stallone nel presente, con indosso abiti da strada con un piumino e cappuccio sopra la testa, mentre in una pozzanghera si specchia l'immagine di lui nel suo costume eroico. Samaritan è prodotto da Sylvester Stallone e Braden Aftergood, con Scut, David Kern, Adam Rosenberg e Guy Riedel come produttori esecutivi.