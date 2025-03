Samanta Togni: "Pechino Express è la mia rinascita, con mio marito Mario cerchiamo di ricomporre i pezzi"

Samanta Togni, figlia d'arte, i genitori, Sandro Togni e Loredana Camilli, sono due ballerini, è una delle protagoniste dell'ultima edizione di Pechino Express, dove partecipa in coppia con sua sorella Debora. Un'avventura che, come ha raccontato in un'intervista a Fanpage, ha accettato per poter capire meglio cosa aspettarsi dal futuro, soprattutto in relazione al suo rapporto con suo marito Mario Russo, con il quale sta attraversando un momento di crisi.

La rinascita con Pechino Express

La ballerina ha spiegato al portale cosa l'abbia spinta a partecipare all'adventure game di Sky, sottolineando che desiderava mettersi alla prova e vivere un'esperienza significativa con sua sorella. "Pechino non è stata solo un'avventura, ma un viaggio interiore. Per noi è stata una rinascita", ha dichiarato. Ha poi aggiunto che grazie al programma ha riscoperto una nuova forza:

"Mi sono sentita di nuovo viva, valorizzata, felice. Ora affronto la vita con maggiore consapevolezza e uno sguardo diverso". L'ex volto di Ballando con le Stelle, dove ha partecipato per dodici edizioni vincendone una in coppia con Iago Garcia, ha confessato di aver attraversato un periodo di insicurezza sentendosi spenta e poco valorizzata.

Samanta Togni con il marito Mario

Il trasferimento a Dubai per seguire il marito, ha spiegato, l'aveva progressivamente allontanata dalla sua vita di sempre, fatta di lavoro, televisione e danza. "Mi sentivo indebolita, poco interessante come donna", ha confidato, aggiungendo che a tutto questo si è sommata la crisi con Mario.

Il momento di riflessione con suo marito

Nel corso dell'intervista, Samanta Togni ha parlato anche della sua relazione con il chirurgo estetico Mario Russo, rivelando che negli ultimi tempi ha avvertito una crescente distanza. "Mi sono sentita data per scontata, poco compresa in ciò che mi piace fare: lavorare, sentirmi attiva, mettere a frutto le mie passioni", ha confessato.

Proprio per questo, ha deciso di tornare in Italia e cogliere l'opportunità di partecipare a Pechino Express, un'esperienza che le ha dato il coraggio di fermarsi a riflettere. Oggi, insieme al marito, sta cercando di capire se il loro rapporto possa essere ricostruito: "Con Mario stiamo cercando di capire se i pezzi rotti del nostro legame si possono ricompattare", ha concluso.