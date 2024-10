Pechino Express 2025, le nove coppie ufficiali e la nuova rotta “Fino al tetto del mondo”, su Sky e NOW

Con la presentazione ufficiale delle nove coppie, l'attesa per la nuova edizione di Pechino Express è finita: l'adventure game cult torna con la sua dodicesima stagione e un tema che promette emozioni senza precedenti, Fino al tetto del mondo. Quest'anno, il percorso attraverserà alcuni dei paesaggi più estremi e affascinanti del pianeta, puntando alle vette più elevate.

Pechino Express 2025: si viaggia tra Filippine, Thailandia e Nepal

Dopo il successo della scorsa stagione, La rotta del dragone, che ha visto trionfare la coppia dei "Pasticcieri", composta dai fratelli Damiano e Massimiliano Carrara, il programma alza ancora di più l'asticella, conducendo i concorrenti attraverso un itinerario mozzafiato che li porterà dai mari delle Filippine fino alle maestose montagne del Nepal. La nuova rotta attraverserà le lussureggianti foreste thailandesi e gli altipiani nebbiosi, culminando tra le cime innevate del Nepal, superando i 8000 metri di altitudine.

Ancora una volta, sarà Costantino della Gherardesca, il carismatico conduttore che guida il programma dalla sua seconda stagione, a dirigere le nove coppie in questo straordinario viaggio. Al suo fianco, come inviato speciale, ci sarà Fru, membro del gruppo comico The Jackal, ormai parte integrante del team di Pechino Express.

Foto ufficiale del cast di Pechino Express 2025

Le riprese stanno per iniziare, un'avventura senza pari attende i nostri viaggiatori, pronti a sfidare i propri limiti, le proprie paure e le insidie di un percorso tanto affascinante quanto impegnativo. La messa in onda è prevista per il 2025, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, e promette di essere uno degli spettacoli più avventurosi di sempre, una corsa epica "dal mare alle vette".

Le nove coppie partecipanti