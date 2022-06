Sam Worthington, Jean Reno e Jacob Batalon nell'heist movie ad alta quota Lift

Sam Worthington, Jean Reno e Jacob Batalon a bordo di un aereo per sventare un attentato terroristico a fianco del ladro Kevin Hart, supercast per l'heist movie Lift.

Pioggia di star per Lift, heist movie ambientato a bordo di un aereo. Sam Worthington, Jean Reno e Jacob Batalon si uniscono a un supercast che comprende Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Vincent D'Onofrio, Billy Magnussen, Úrsula Corberó, Kim Yoon-ji, Viveik Kalra e Paul Anderson.

Cannes 2016: Jean Reno sul red carpet di The last Face

Lift sarà diretto da F. Gary Gray da una sceneggiatura scritta da Daniel Kunka e Jeremy Donner. Le anticipazioni parlano della pellicola come di un film d'azione su una squadra di rapinatori internazionali reclutata per prevenire un attacco terroristico in volo.

Kevin Hart interpreterà un abilissimo ladro che viene coinvolto nella rapina d 100 milioni di dollari in lingotti d'oro dopo essere stato convinto dalla sua ex fidanzata.

Lift vede coinvolti come produttori esecutivi il regista Gray, Brent O'Connor e Patricia Braga, con Simon Kinberg e Audrey Chon per Genre Pictures, Matt Reeves e Adam Kassan per 6th & Idaho, e Hart e Brian Smiley per HartBeat Productions come produttori.

A dicembre, dopo un'attesa durata anni, ritroveremo Sam Worthington di ritorno sul pianeta Pandora in Avatar: La via dell'acqua di James Cameron.