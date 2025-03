Sam Worthington protagonista della serie Netflix I Will Find You, basata sul romanzo di Harlan Coben

La star di Avatar, Sam Worthington, entra nel cast della nuova serie limitata di Netflix, I Will Find You, tratta dal bestseller di Harlan Coben.

Sam Worthington, la star di Avatar, è ufficialmente entrato nel cast della serie limitata di Netflix I Will Find You, adattamento del bestseller di Harlan Coben.

Ordinata a novembre, la serie, composta da otto episodi, segna il primo adattamento statunitense di un romanzo di Coben nell'ambito del suo accordo esclusivo con Netflix.

Conosciuto per il suo ruolo nei film Avatar di James Cameron, Worthington ha recentemente recitato nelle prime due parti di Horizon, dirette da Kevin Costner.

Nella serie, Worthington interpreterà David Burroughs, un padre che sta scontando una condanna all'ergastolo per l'omicidio del figlio, un crimine che non ha commesso. Ogni giorno vive con il peso di quella tragedia, ma quando riceve la prova che suo figlio potrebbe essere ancora vivo, decide di evadere dal carcere per scoprire la verità.

Harlan Coben ha co-creato l'adattamento insieme a Robert Hull (conosciuto per God Friended Me), che sarà anche lo showrunner. I due, insieme a Bryan Wynbrandt, Steven Lilien e John Weber, ricopriranno il ruolo di produttori esecutivi.

Gli adattamenti di Harlan Coben su Netflix

I Will Find You si aggiunge alla lunga lista di adattamenti delle opere di Harlan Coben realizzati da Netflix, disponibili in quattro lingue e distribuiti in vari Paesi. Tra questi, la serie britannica Un inganno di troppo, che è diventata una delle più popolari sulla piattaforma, insieme a Stay Close, The Stranger, The Innocent, Svaniti nel nulla, Hold Tight, The Woods e l'ultima novità, Missing You.

Sam Worthington in una scena del film Avatar

Uscito a gennaio 2025, Missing You vede protagonista Rosalind Eleazar, affiancata da un cast che include Ashley Walters, Lenny Henry e Richard Armitage. Armitage ha già partecipato a diverse produzioni tratte dai libri di Coben, insieme a Steve Pemberton, Jessica Plummer, Mary Malone, Lisa Faulkner e James Nesbitt.

Missing You. Rosalind Eleazar e Ashley Walters in una scena della serie.

La trama di Missing You ruota attorno a Kat Donovan, una detective specializzata in casi di persone scomparse. Undici anni prima, il suo fidanzato Josh, l'amore della sua vita, è scomparso senza lasciare tracce, e da allora Kat non ha più avuto sue notizie. Quando, sfogliando i profili di un'app di incontri, vede improvvisamente il volto di Josh, la sua indagine la porterà a scoprire una serie di incredibili rivelazioni.