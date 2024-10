Sam Worthington e Jason Clarke star di First Warrior, racconto dell'epica resistenza aborigena in Australia

Sarà il regista di origine aborigena Warwick Thornton a dirigere First Warrior, focus sul campione della resistenza aborigena Pemulwuy. Star del film l'interprete di Avatar Sam Worthington e Jason Clarke.

Come scrive variety, l'Australia fu colonizzata alla fine del 1700. Pemulwuy, appartenente alla tribù Bidjigal, che risiedeva nella regione dove oggi si trova Sydney, guidò una resistenza durata 12 anni contro i conquistatori inglesi per evitare che occupassero le terre dei suoi avi.

A occuparsi del film sarà un team tutto indigeno che include Thornton, lo sceneggiatore Jon Bell e lo sceneggiatore e produttore Andrew Dillon. Dillon, che è diretto discendente delle tribù Dharug e Gomeroi, produrrà con la sua compagnia That's-A-Wrap Productions. Ad affiancare il team creativo anche il regista Stuart Beattie insieme a Phillip Noyce e Shana Levine.

Un primo piano di Jason Clarke

Gli aborigeni raccontano la loro storia

Al momento è in corso il casting per i ruoli di Pemulwuy e Bennelong, rapito dal governatore Arthur Phillip per avviare un dialogo con gli indigeni australiani. Sam Worthington e la star di Oppenheimer Jason Clarke sono già confermati come protagonisti.

Warwick Thornton ha dichiarato: "Sono davvero onorato di far parte di questo fantastico film. È una storia importante con una sceneggiatura fantastica e attori leggendari".

A Natale 2025 ritroveremo Sam Worthington nel nuovo capitolo del franchise di James Cameron, Avatar 3. Jacon Clarke fa parte del cast del nuovo film di Kathryn Bigelow prodotto per Netflix. Incentrato sui membri dello staff della Casa Bianca alle prese con un imminente attacco missilistico contro l'America, il dramma si svolge in tempo reale mentre le tensioni aumentano.