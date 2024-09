Jason Clarke verrà diretto nuovamente da Kathryn Bigelow in occasione del thriller targato Netflix

Kathryn Bigelow collaborerà nuovamente con l'attore Jason Clarke in occasione del suo prossimo film che verrà prodotto per Netflix, ancora senza un titolo ufficiale.

La regista sta completando il casting per il thriller che la riporterà sul set dopo Detroit, arrivato nei cinema nel 2017.

Gli interpreti del thriller

Nel cast del film, fin da ora già stellare, ci saranno anche Idris Elba, Rebecca Ferguson, Jared Harris, Greta Lee, Tracy Letts, Moses Ingram, Anthony Ramos e Gabriel Basso. Per ora la produzione non ha svelato il ruolo affidato a Jason Clarke o i dettagli della trama del nuovo progetto affidato a Kathryn Bigelow.

Le fonti di Deadline sostengono che la storia sarà ambientata alla Casa Bianca durante una crisi nazionale.

Clarke aveva già collaborato con la filmmaker in occasione di Zero Dark Thirty, con star Jessica Chastain, in cui si raccontava la storia vera della caccia a Osama Bin Laden.

Zero Dark Thirty: la lunga notte dell'America nel capolavoro di Kathryn Bigelow

I recenti progetti dell'attore

Jason, recentemente, ha recitato in Oppenheimer diretto da Christopher Nolan, film che ha vinto numerosi riconoscimenti prestigiosi, tra cui l'Oscar come Miglior Film, in cui ha avuto la parte dell'avvocato Roger Robb. Sul piccolo schermo, invece, è stato uno dei protagonisti di Winning Time: Rise of the Lakers Dynasty, targato HBO, e The Last Frontier, prodotto per Apple TV+, che arriverà prossimamente sugli schermi della piattaforma di streaming per raccontare una storia ambientata in Alaska, dove uno sceriffo locale deve proteggere la sua comunità dopo un incidente aereo che permette ad alcuni criminali di fuggire. Nel cast ci saranno anche Dominic Cooper, Haley Bennett e Simone Kessell.