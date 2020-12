Sam Rockwell protagonista e produttore del film sulla vita di Michael Taylor

Sam Rockwell sarà coinvolto come protagonista e produttore di un film dedicato alla vita di Michael Taylor, coinvolto in uno scandalo internazionale.

Sam Rockwell sarà il protagonista e produttore di un film dedicato alla storia di Michael Taylor, il responsabile della sicurezza che ha aiutato l'ex capo della Nissan, Carlos Ghosn, a fuggire mentre aspettava un processo per illeciti economici in Giappone.

Il progetto prevede anche la realizzazione di uno show per il piccolo schermo grazie alla collaborazione con lo sceneggiatore Davey Holmes, Vanity Fair Studios e MGM/UA TV.

Nel lungometraggio Sam Rockwell interpreterà Taylor, oltre a essere coinvolto come produttore nella serie tv in cui non reciterà essendo dedicata alla giovinezza dell'uomo e al modo in cui è stato coinvolto nel settore della sicurezza privata dopo aver concluso la sua esperienza nell'esercito.

Davey Holmes scriverà e produrrà il film e la serie ispirandosi all'articolo di Vanity Fair scritto da May Jeong nel luglio 2020.

Michael Taylor aveva lavorato nelle Forze speciali e si era poi ritrovato a vendere acque vitaminiche, venendo poi coinvolto in un elaborato piano di fuga per un cliente, scoprendo in un secondo momento che si trattava di Ghosn che stava rischiando di essere condannato in Giappone. Taylor, con l'aiuto del figlio, ha prelevato Ghosn ed era tornato negli Stati Uniti credendo di aver compiuto un dovere patriottico, ma è stato rapidamente arrestato per le sue azioni e rischia l'estradizione in Giappone. Taylor, successivamente, si è trovato quindi alle prese con molte difficoltà e la propria lotta interiore nel rendersi conto che involontariamente potrebbe aver compiuto un epico crimine internazionale.

Sam Rockwell ha vinto un Oscar grazie al film Tre manifesti a Ebbing, Missouri e recentemente ha dato voce a un personaggio in L'unico e insuperabile Ivan.