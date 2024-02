Sam Rockwell, Juno Temple, Haley Lu Richardson protagonisti di 'Good Luck, Have Fun, Don't Die'

Il regista di Pirati dei Caraibi e vincitore dell'Oscar, Gore Verbinski, ha messo insieme un cast stellare per il suo prossimo film intitolato "Good Luck, Have Fun, Don't Die". Il cast è composto dal premio Oscar Sam Rockwell (Argylle - La super spia), Haley Lu Richardson (The White Lotus), Michael Peña (Narcos: Mexico), la candidata agli Emmy Zazie Beetz (Joker) e la vincitrice del BAFTA Juno Temple (Ted Lasso). Il progetto segna il ritorno di Verbinski alla regia dopo otto anni di assenza.

Thunderbolts: Sam Rockwell sarebbe interessato a tornare nel MCU

I dettagli de progetto

Il film d'azione e avventura è incentrato su un "uomo del futuro" (Rockwell) che arriva in una tavola calda di Los Angeles dove deve reclutare l'esatta combinazione di avventori scontenti (Richardson, Peña, Beetz, Temple) per unirsi a lui in una missione notturna per salvare il mondo dalla minaccia di un'intelligenza artificiale malvagia. Il casting aggiuntivo è in corso con la supervisione di Denise Chamian (Top Gun: Maverick). L'inizio delle riprese è previsto per la fine dell'anno a Città del Capo, in Sudafrica.

La sceneggiatura è di Matthew Robinson. Robert Kulzer produce per Constantin. Verbinski (Blind Wink Productions), il direttore del casting Chamian, Erwin Stoff e Oly Obst (3 Arts Entertainment) sono anche produttori. I produttori esecutivi sono Oliver Berben di Constantin, George Parra e Matthew Robinson.

Verbinski è noto per i primi tre capitoli di Pirati dei Caraibi, Rango, il remake horror The Ring, The Lone Ranger e il suo ultimo film La cura dal benessere, uscito nel 2016.