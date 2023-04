Matt Damon, Emily Blunt, Maya Rudolph e Sam Rockwell nel cast di Imaginary Friends, diretto da John Krasinski

Dopo aver offerto un primo sguardo a A Quiet Place: Day One sul palco del CinemaCon di Las Vegas 2023, John Krasinski ha trovato il tempo per aggiornare sul nuovo progetto da lui scritto e diretto, la commedia fantastica Imaginary Friends, che vanta un cast davvero stellare.

La featurette mostrata al CinemaCon introduce le star Matt Damon, Jon Stewart, Emily Blunt, Maya Rudolph, Sam Rockwell, Sebastian Maniscalco, Christopher Meloni, Richard Jenkins, Awkwafina e Vince Vaughn. Il team affiancherà lo stesso John Krasinski, Cailey Fleming, Ryan Reynolds, Fiona Shaw, Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr., Alan S. Kim, Steve Carell e Bobby Moynihan.

"Questo cast è folle" ha commentato l'attore e regista. "So per certo che non avrò mai un cast migliore."

Di cosa parla Imaginary Friends?

John Krasinski ha rivelato che Imaginary Friends sarà incentrato su una ragazzina (Cailey Fleming) che, in seguito a un trauma, inizia a vedere gli amici immaginari lasciati indietro dopo che i loro amici nella vita reale sono cresciuti.

"Gli amici immaginari non sono solo queste adorabili creazioni, sono capsule del tempo per le nostre speranze, sogni, ambizioni", ha spiegato il regista. "Volevo che le persone uscissero da questo film credendo in qualcosa di più grande e di bello. È molto reale ed è molto possibile.

Ryan Reynolds ha un ruolo di primo piano nella clip mostrata al CinemaCon, apparendo più volte per descrivere il film e il suo ruolo in esso. "Questo è un film di cui io e John parliamo da anni ormai. Sembra un film Pixar dal vivo", ha detto, aggiungendo che il suo personaggio interpreta il complice del personaggio di Cailey Fleming, e i due stringono un'amicizia inaspettata.