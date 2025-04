Juno Temple protagonista di The Husbands, la nuova serie tratta dal bestseller di Holly Gramazio

Apple TV+ ha ufficialmente dato il via libera a The Husbands, una dramedy con protagonista Juno Temple, nota per i suoi ruoli in Ted Lasso e Fargo.

La serie, composta da otto episodi e prodotta da A24, è sceneggiata da Miriam Battye (Succession, Lo scontro) e dal regista Craig Gillespie (Pam & Tommy, Tonya). Si tratta di un adattamento dell'omonimo romanzo d'esordio di Holly Gramazio, pubblicato in Italia da Einaudi con il titolo "I mariti". Il progetto era in sviluppo già da qualche tempo e ora è entrato ufficialmente in produzione.

Ted Lasso 3: un momento della serie

Parallelamente a questo nuovo impegno, Temple è in trattative con Warner Bros. TV per il suo ritorno nella quarta stagione di Ted Lasso. Secondo Deadline, allineare i calendari delle riprese di entrambi gli show non è stato semplice, motivo per cui il suo contratto per Ted Lasso non è ancora stato finalizzato. Tuttavia, il suo coinvolgimento in The Husbands non comprometterà la sua presenza nei panni di Keeley nello show. Il fatto che entrambe le serie siano prodotte per Apple TV+ ha facilitato il coordinamento degli impegni dell'attrice.

Le riprese della nuova stagione di Ted Lasso inizieranno a metà luglio in Kansas, per poi proseguire nel Regno Unito. The Husbands, invece, entrerà in produzione tra la fine dell'autunno e l'inizio dell'inverno, con riprese principalmente in territorio britannico.

La trama di The Husbands

Nella serie, Lauren (interpretata da Temple) torna nel suo appartamento di Londra dopo una lunga giornata e trova ad attenderla alla porta suo marito, Michael. C'è solo un dettaglio inquietante: lei non ha mai visto quell'uomo in vita sua.

Palmer: Juno Temple in un primo piano

Mentre cerca di comprendere cosa stia accadendo, Michael sale in soffitta per cambiare una lampadina e scompare nel nulla. Al suo posto, compare un altro marito. Lauren si rende presto conto che la sua soffitta è diventata una fonte inesauribile di mariti e si trova di fronte a una domanda cruciale: se cambiare vita fosse semplice come sostituire una lampadina, come si potrebbe essere certi di aver scelto la strada giusta? E quando si smette di cercare alternative per iniziare davvero a vivere?

A produrre la serie, oltre a Battye e Gillespie con la loro Fortunate Jack Productions, saranno anche Annie Marter, Holly Gramazio e A24.