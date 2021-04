Sam Mendes torna alla regia con Empire of Light, la protagonista sarà Olivia Colman

Sam Mendes tornerà alla regia con Empire of Light, film che avrà come protagonista l'attrice premio Oscar Olivia Colman e potrà contare sulla presenza di Roger Deakins nel team che lavorerà al progetto.

Il lungometraggio, di cui sono in corso le riprese, sarà prodotto grazie al sostegno di Searchlight Pictures.

La sinossi di Empire of Light dichiara semplicemente: "Una storia d'amore, ambientata dentro e intorno a un meraviglioso vecchio cinema, sulla Costa Sud dell'Inghilterra durante gli anni '80". Per ora non sono stati diffusi i dettagli riguardanti il personaggio affidato all'attrice Olivia Colman.

Il film permetterà al regista Sam Mendes di collaborare per la quinta volta con il direttore della fotografia Roger Deakins dopo i successi ottenuti con Jarhead, Revolutionary Road, Skyfall e 1917.

Empire of Light dovrebbe arrivare nelle sale nel 2022 e il regista Sam Mendes ha dichiarato: "Da tempo sono un ammiratore di Searchlight e del modo dinamico con cui hanno prodotto e distribuito alcune delle opere cinematografiche che ho preferito negli ultimi anni. Questo progetto mi è particolarmente caro e non potrei essere più felice per il fatto che abbia trovato la sua casa ideale".

Il regista, che con 1917 ha ottenuto 10 nomination agli Oscar, sarà coinvolto anche come produttore del film con Pippa Harris.