John Lennon, il figlio vorrebbe Emma Stone nel ruolo del padre nel film di Sam Mendes:'È il minimo!'

Intervistato da Variety alla Notte degli Oscar, Sean Ono Lennon, figlio di John Lennon e Yoko Ono, ha parlato del prossimo progetto composto da quattro film, uno per ogni componente del gruppo di Liverpool, diretti da Sam Mendes.

Imagine: un primo piano di John Lennon

"Mi sembra il minimo necessario per coprire l'epica storia dei Beatles. Hai bisogno di quattro film" ha dichiarato Lennon jr. Ma chi interpreterà uno dei cantanti più famosi al mondo, John Lennon, nel film dedicato a suo padre? La risposta è sorprendente e scanzonata.

Un Premio Oscar per i Beatles

Sean Ono Lennon vorrebbe addirittura Emma Stone nel ruolo di suo padre:"Spero che Emma Stone possa considerarlo, perché ha fatto un ottimo lavoro in Povere creature! Penso che se vuoi raggiungere quel livello, come interprete, il passo successivo è impegnarsi davvero ad essere John Lennon" ha scherzato il musicista.

Realizzare un film su un personaggio pubblico come John Lennon non è così semplice:"Credo che con qualcuno di così famoso come mio padre, sia molto difficile fare un cast per un film del genere. Ci sono stati alcuni biopic molto riusciti su personalità della musica. La Vie en Rose è stato incredibile, Ray è stato straordinario. Si può fare, e penso che faremo un buon lavoro quindi sono elettrizzato" ha dichiarato Lennon.

Quale sarà il suo coinvogimento? Il figlio del Beatle ha scherzato:"Sono il direttore della fotografia. Sono il grip. E sono anche il catering, cosa che non ti aspetteresti ma farò cucinare tutto a gas". Il cortometraggio animato di Ono Lennon, dal titolo War Is Over! Ispirato alla musica di John & Yoko, vincitore dell'Oscar al miglior corto animato:"È davvero surreale perché abbiano iniziato il film cercando solo di onorare e tributare i miei genitori e la canzone che hanno scritto. Non abbiamo mai pensato che sarebbe stato nominato e che saremmo stati qui". War Is Over racconta la storia di due soldati su fronti opposti di una battaglia che giocano a scacchi comunicando solo con piccioni viaggiatori.