Sam Heughan, star di Outlander, tra i protagonisti della serie Embassy

L'attore affiancherà J.K. Simmons e Anna Kendrick nel nuovo progetto, di genere thriller, che sarà composto da sei episodi.

Sam Heughan, dopo la conclusione della serie Outlander, tornerà sugli schermi televisivi con Embassy, un nuovo progetto che può già contare su un cast stellare che comprende Anna Kendrick e J.K. Simmons.

Il progetto sarà prodotto da AGC Television, Ascendant Fox e Turbine Studios.

Cosa racconterà la nuova serie con Sam Heughan

Embassy sarà composta da sei episodi, diretti da Christian Alvart e John Strickland.

Al centro della trama della serie ci sarà Layla, interpretata da Anna Kendrick, che lavora nel campo della diplomazia statunitense ed è brillante e piena di risorse. La giovane si ritrova alle prese con la scelta impossibile di proteggere l'ambasciatore americano (J.K. Simmons) o seguire i suoi ordini di portare via un oggetto di gran valore quando dei mercenari armati assaltano l'ambasciata americana a Londra.

Outlander 7: una foto di Sam Heughan

Layla è costretta a fare affidamento sul suo istinto e sul riluttante aiuto del suo ex fidanzato Connor Wright (Sam Heughan), nelle ore di tensione che precedono la missione.

Rom Lotan è creatore e autore di Embassy, mentre nel team della produzione ci sono inoltre Strickland, Hester Ruoff, Bart Ruspoli e Matt Mitchell.

Le riprese inizieranno nel mese di febbraio a Londra e in Germania. Attualmente non è stato stretto ancora alcun accordo con network tradizionali o piattaforme di streaming per la messa in onda.

I recenti progetti di Heughan

Gli spettatori diranno addio a Outlander con gli episodi dell'ottava stagione, l'ultima, che debutterà sugli schermi di Starz nel mese di marzo e di cui potete vedere il teaser. Tra i recenti progetti di Sam ci sono Love Again accanto a Priyanka Chopra, e Il tuo ex non muore mai con star Mila Kunis e Kate McKinnon.

Heughan, inoltre, è tornato a teatro come protagonista di Macbeth sul palco del The Royal Shakespeare Company.

Alvart è conosciuto per aver diretto progetti come Antibodies, Case 39 e Pandorum - L'universo parallelo, e la serie Netflix intitolata Dogs of Berlin. Tra i progetti di cui si è occupata c'è anche lo show Oderbruch, realizzata per la piattaforma di streaming tedesca ARD.