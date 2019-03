Salvate il soldato Ryan, su Netflix in streaming da oggi

Nuovo mese, nuovo catalogo, nuovo film di Steven Spielberg: Salvate il soldato Ryan arriva in streaming su Netflix a partire da oggi! Il film è uno dei war movie più amati ed è ancora molto attuale nonostante abbia da poco compiuto 20 anni.

Il 24 luglio 1998, infatti, l'indimenticabile e cruento Salvate il soldato Ryan arrivava nei cinema americani assieme a una storia emozionante eppure capace di prenderti a pugni nello stomaco con il suo carico di immagini spietate. Vincitore di cinque Premi Oscar (Miglior Regia, Fotografia, Montaggio, Sonoro e Sonoro), ispirato a una storia vera, il film racconta la storia di uno dei fratelli Ryan, il quarto della famiglia, l'unico rimasto in vita: va riportato in patria da una madre che merita un sollievo dal dolore. Così il Capitano John Miller, accompagnato da un manipolo di uomini, decide di valicare le linee nemiche pur di salvare il ragazzo.

La sequenza iniziale del film è una di quelle che sono rimaste nella storia, con il celebre Sbarco in Normandia rappresentato in venti minuti, in un crescendo di pathos, violenza e grandiosità visiva. Disponibile su Netflix, Salvate il soldato Ryan è stato nominato in tutto a ben 153 premi, vincendone 79, tra cui 5 prestigiosi Oscar e 2 Golden Globes. Il film ha portato nelle casse quasi 500 milioni di dollari, partendo da un budget di 70, ed è tutt'ora parte del National Film Registry, in qualità di pellicola significativa culturalmente e storicamente. Una macabra curiosità ha circondato il film, dopo che alcune voci affermarono che Steven Spielberg avesse utilizzato dei cadaveri nella scena dello sbarco per aumentare il realismo delle riprese, eventualità questa ovviamente smentita dallo stesso regista.

Il film con Tom Hanks è una delle tante novità in catalogo a marzo su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti una vasta scelta, tra horror, cult e incredibili saghe intere.