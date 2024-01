Saltburn, la regista Emerald Fennell spiega il finale:'È una fiaba, non faccio niente che non lo sia'

Emerald Fennell ha diviso ancora una volta il pubblico con il suo nuovo film Saltburn, black comedy con protagonisti Barry Keoghan e Jacob Elordi. Intervistata da The Wrap, Fennell ha approfondito meglio il finale del film, spiegando alcuni dettagli che potranno essere molto utili a coloro che hanno già avuto modo di vedere Saltburn.

Saltburn racconta la storia di Oliver Quick (Barry Keoghan), uno studente di Oxford che sia avvicina al mondo dell'affascinante Felix Catton (Jacob Elordi). Quest'ultimo lo invita a Saltburn, la tenuta di famiglia, per trascorrere lì l'estate.

La danza di Oliver

Nel finale, Oliver (Keoghan), balla nel bel mezzo della tenuta completamente nudo, dopo aver liberato il luogo dalla famiglia di Felix (Elordi). Fennell ha descritto la danza di Oliver come un modo per marcare il territorio:"La mancanza di moderazione è un'idea interessante perché alla fine Oliver non ne ha. In un'unica ripresa, la telecamera lo segue mentre balla nudo tra i corridoi di Saltburn, da solo. Come ho scelto quell'immagine? Il film è una fiaba. Non faccio mai davvero cose che non lo siano. E il modo in cui è filmato ci dà un senso di questo. Per coloro che ancora dubitavano se dovessero stare dalla parte di Oliver o se fosse il nostro eroe, la conclusione doveva avere così tanto trionfo, così tanta malvagia allegria. Doveva essere un atto di presa di possesso del territorio, di profanazione e gioia ma poi finisce, naturalmente, con la solitudine. La mia preoccupazione è rendere il pubblico complice, farli ridere quando forse non dovrebbero ridere, farli contorcere o provare sentimenti complicati. Quindi, alla fine doveva avere quella cosa per cui non potevi fare a meno di stare dalla parte di Oliver".

Nel cast di Saltburn figurano anche Rosamund Pike, Alison Oliver e la star di Maestro Carey Mulligan.