Saltburn: Jacob Elordi avrebbe aggredito un produttore radiofonico per via di una battuta sul film

L'attore di Saltburn, Jacob Elordi, è coinvolto in un'indagine condotta dalla polizia australiana dopo aver presumibilmente aggredito un produttore radiofonico sabato scorso. Come riportato per la prima volta dal Daily Telegraph, la star di Euphoria si trovava in un hotel di Sydney quando è stata avvicinata da Joshua Fox, il produttore del The Kyle & Jackie O Show.

Secondo quanto raccontato da Fox nel corso dello show di lunedì mattina, il produttore avrebbe chiesto a Elordi scherzosamente un po' della sua acqua da bagno da regalare alla collega Jackie O per il suo compleanno - un riferimento alla scena della vasca presente in Saltburn, andata presto virale fino ad aver ispirato la produzione di una candela.

La battura non è stata apprezzata da Elordi, che ha chiesto a Fox di interrompere le riprese che il produttore stava facendo con il suo cellulare e di cancellare il filmato, a quel punto la situazione sarebbe degenerata. "Mi sono rifiutato di interrompere il filmato perché mi sono sentito a disagio e intimidito dal tono di Jacob Elordi. E poi quel video era l'unica prova che avevo in quel momento. A quel punto Jacob ha dato di matto e mi ha spinto contro il muro, mettendomi le mani sulla gola", ha detto Fox al The Kyle & Jackie O Show.

Le indagini

In una dichiarazione a Variety, la polizia del Nuovo Galles del Sud ha detto che sta indagando sulla questione. "Gli agenti del comando di zona della polizia di Eastern Beaches stanno indagando dopo che un uomo è stato presumibilmente aggredito fuori da un hotel di Sydney. Alla polizia è stato riferito che verso le 15:30 di sabato 3 febbraio 2024, un uomo di 32 anni è stato presumibilmente aggredito da un uomo di 26 anni. L'uomo non ha riportato ferite. Le indagini sull'incidente proseguono", si legge in una dichiarazione della polizia del New South Wales. I rappresentanti di Elordi non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento di Variety.

Elordi sta vivendo un momento di grande successo: le sue recenti interpretazioni in Priscilla e Saltburn hanno ottenuto il plauso della critica. Per Saltburn ha ricevuto una nomination come attore non protagonista ai BAFTA Film Awards e il Rising Star Award. Tra i suoi prossimi progetti figurano Oh, Canada di Paul Schrader, Dr. Frankenstein di Guillermo del Toro, in cui interpreterà il ruolo del mostro e He Went That Way di Jeffrey Darling.