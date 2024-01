BAFTA Rising Star, tra i candidati Ayo Edebiri e Jacob Elordi

La star di The Bear, Ayo Edebiri, e il co-protagonista di Priscilla Jacob Elordi sono tra i candidati ai BAFTA Rising Star.

La British Academy ha annunciato i nominati per il premio Rising Star, destinato ai talenti emergenti del mondo del cinema nonché l'unico riconoscimento dei BAFTA ad essere votato dal pubblico. I nomi dei candidati sono stati annunciati una settimana prima delle nomination ai BAFTA del 18 gennaio.

La lista dei cinque candidati è composta da Phoebe Dynevor,Ayo Edebiri, Jacob Elordi, Mia McKenna-Bruce e Sophie Wilde. I nominati sono stati selezionati da una giuria composta da Daisy Edgar-Jones, Sope Dirisu e Himesh Patel, insieme a direttori di casting, produttori ed esperti del settore.

La storia del premio

Nel 2023 il BAFTA Rising Star fu vinto dalla star di Sex Education ed Emily, Emma Mackey, aggiungendosi ad un albo d'oro che comprende nomi del calibro di Daniel Kaluuya, Tom Holland, Letitia Wright, John Boyega, James McAvoy e Tom Hardy.

Jane Millichip, CEO dei BAFTA ha dichiarato:"Sono lieta di celebrare l'eccezionale talento messo in mostra dai cinque nominati di questo per l'EE Rising Star Award. Queste persone straordinarie rappresentano il futuro dell'industria cinematografica, incarnando innovazione, dedizione e impegno nella narrazione che affascina il pubblico in tutto il mondo".

Il vincitore sarà annunciato durante la cerimonia dei BAFTA il prossimo 18 febbraio al Royal Festival Hall di Londra.