Salt, stasera su Rai 4: Angelina Jolie è una spia? Trama, cast e curiosità

Salt va in onda stasera, venerdì 24 luglio, in prima serata su Rai 4, con appuntamento alle 21:20. Uscito nel 2010 e diretto da Phillip Noyce, il film è una spy-story ad alta tensione che vede protagonista Angelina Jolie nei panni di Evelyn Salt, agente della CIA coinvolta in un intrigo internazionale che mette in discussione la sua stessa identità. Tra fughe rocambolesche, tradimenti e sospetti, la pellicola mantiene alta l'attenzione fino all'ultimo minuto.

Salt, la trama del film in onda stasera su Rai 4

Evelyn Salt è un'agente della CIA apparentemente irreprensibile, ma la sua vita cambia improvvisamente quando un uomo che si dichiara una spia russa si presenta negli uffici dell'agenzia. L'uomo rivela l'esistenza di un piano segreto per assassinare il Presidente della Russia durante la sua visita negli Stati Uniti, in occasione dei funerali di Stato del Vicepresidente americano. Ma la confessione contiene un'accusa ancora più sconvolgente: secondo la spia, l'agente infiltrata incaricata di portare avanti il complotto sarebbe proprio Evelyn Salt.

La donna respinge con decisione le accuse e proclama la propria innocenza, ma i suoi superiori iniziano a dubitare di lei. Quando si rende conto di essere diventata il principale bersaglio dell'indagine, Salt decide di fuggire e sfruttare tutte le sue capacità per cercare di dimostrare la propria estraneità al complotto. Da quel momento, però, la situazione diventa sempre più ambigua: mentre l'agente cerca di ricostruire la verità, nessuno sembra più degno di fiducia e ogni sua azione alimenta nuovi sospetti.

Angelina Jolie in una scena del film

La fuga di Evelyn Salt si trasforma così in una corsa contro il tempo attraverso un intricato gioco di spionaggio internazionale, nel quale le alleanze possono cambiare rapidamente e il confine tra vittima e possibile traditrice diventa sempre più sottile. Il film costruisce la tensione proprio attorno a una domanda centrale: chi è davvero Evelyn Salt e da che parte sta?

Cast e curiosità su Salt

A interpretare la protagonista è Angelina Jolie, che presta il volto a un personaggio pensato per essere inizialmente maschile. Il ruolo era stato infatti concepito per Tom Cruise, ma il progetto venne rielaborato dopo il coinvolgimento dell'attrice, dando vita a Evelyn Salt. Una scelta che ha contribuito a rendere il film particolarmente riconoscibile nel panorama delle spy-story contemporanee.

Winter (Liev Schreiber), Peabody (Chiwetel Ejiofor) e Evelyn Salt (Angelina Jolie) nel film Salt, 2010

Nel cast figurano anche Liev Schreiber, nel ruolo di Ted Winter, collega di Salt alla CIA, e Chiwetel Ejiofor, che interpreta l'agente dell'FBI Peabody. La regia è affidata a Phillip Noyce, cineasta australiano con una lunga esperienza nel cinema di spionaggio e autore di altri titoli del genere come Giochi di potere e Il Santo.

Tra gli elementi più interessanti della pellicola c'è proprio la costruzione del personaggio di Evelyn Salt, una protagonista costantemente sospesa tra fuga, sopravvivenza e ricerca della verità. Il film punta molto sull'azione e sui continui ribaltamenti, accompagnando lo spettatore in una storia in cui le apparenze possono essere ingannevoli e la vera identità dei personaggi non è sempre quella che sembra.

Dove vedere Salt in tv e in streaming e durata

Il film con Angelina Jolie andrà in onda stasera, 24 luglio, su Rai 4 in prima serata alle 21:20 e in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand. Salt ha una durata di circa 100 minuti e si concluderà intorno alle 23:00, quando la programmazione di Rai 4 proseguirà con il film Shock Wave - Ultimatum a Hong Kong.