Salma Hayek: la foto da urlo dell'attrice in occasione del National Bikini Day

Salma Hayek Pinault sta ricevendo molti elogi per aver condiviso una foto da urlo in bikini in occasione del National Bikini Day. La protagonista di "Frida" ha pubblicato l'immagine su Instagram il 5 luglio, accompagnandola con una didascalia sia in inglese che in spagnolo.

Nella caption dell'immagine la Hayek ha scritto: "Buon #NationalBikiniDay! Ci credete che il bikini esiste solo da 77 anni?! Speriamo che non vietino anche questi", aggiungendo l'hashtag #notathrowback. Nonostante il post della star 56enne contenesse un po' di storia del bikini, i fan si sono comprensibilmente concentrati sulla bellezza senza tempo di Salma e sulla sua invidiabile forma fisica.

"Sei bella come 30 anni fa", ha commentato entusiasta un fan, mentre un altro ha scritto: "Ti adoro dai temi di 'Dal tramonto all'alba', non ci sono mai state parole per descriverti quando eri giovane ma non avrei mai pensato che tu potessi continuare a essere una dea a quasi 60 anni. Sei la più bella del mondo."

Salma Hayek non ha mai avuto timore di mostrare il suo corpo sui social media: questa foto dell'attrice in bikini, infatti, arriva poco più di una settimana dopo la pubblicazione di due immagini in cui appare nuda, coperta strategicamente da due asciugamani, in onore della Settimana del Benessere Mondiale.