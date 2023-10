Matthew Perry: Salma Hayek rende omaggio all'ex collega di Mela e Tequila

Attraverso un commovente omaggio postato su Instagram questo lunedì, Salma Hayek ha ricordato il "legame speciale" che ha avuto con Matthew Perry sul set di Mela e Tequila - Una pazza storia d'amore con sorpresa.

"Due giorni fa, mi sono svegliata con la notizia scioccante che Matthew Perry non è più tra noi. Mi ci sono voluti un paio di giorni per elaborare questo profondo dolore", ha scritto la Hayek. "C'è un legame speciale che si crea quando condividi sogni con qualcuno e insieme lavori per realizzarli".

"Mi sono molto emozionata l'anno scorso quando Matthew ha condiviso sulle sue storie di Instagram quanto amasse 'Mela e Tequila - Una pazza storia d'amore con sorpresa'. Mi sono commossa quando ho letto che la pellicola che abbiamo fatto insieme, a suo modo di vedere, era il suo miglior film", ha scritto la star.

La locandina di Mela e tequila

L'attrice ha anche condiviso uno screenshot del post originale di Perry che faceva riferimento al suo amore per il film, insieme a alcune foto delle due co-star: "Nel corso degli anni abbiamo spesso ricordato quel periodo significativo delle nostre vite con un profondo senso di nostalgia e gratitudine. Te ne sei andato via troppo presto, ma continuerò a custodire la tua allegria, la tua perseveranza e il tuo cuore affettuoso. Addio, dolce Matthew, non ti dimenticheremo mai".