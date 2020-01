Salma Hayek: "Il mio grosso sedere ha rotto l'abito dell'Oscar 2003, Renée Zellweger mi ha salvato"

Salma Hayek ricorda di quando ha rotto le cuciture dell'abito indossato agli Oscar 2003 con il suo grosso sedere, per fortuna Renée Zellweger è intervenuta in suo soccorso con un nuovo vestito.

Sia Salma Hayek che Renée Zellweger nel 2003 erano candidate all'Oscar come miglior attrice, la prima per Frida e la seconda per Chicago. La sera prima della cerimonia, però, Salma Hayek ha fatto saltare le cuciture del suo abito col prorompente fondoschiena e la collega Zellweger si è offerta di prestarle un abito della sua collezione privata:

"E' stato fastidioso perché a un certo punto ho desiderato che vincesse lei, è fantastica" ha raccontato Salma Hayek, introducendo il premio per la miglior attrice assegnato alla Zellweger nel corso del National Board of Review Awards Gala a New York City.

"Anche la notte prima degli Oscar, quando il grosso sedere ha fatto esplodere le cuciture del mio abito, lei mi ha prestato uno dei suoi vestiti che, grazie a Dio, era abbastanza largo sotto e aderente sopra".

Alla fine entrambe le attrici hanno perso la statuetta, andata a Nicole Kidman per The Hours: "Desideravo davvero che vincessimo entrambe, e invece abbiamo perso".

