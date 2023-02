Salma Hayek: "Avevo la fobia del matrimonio, François me l'ha dovuto chiedere tre volte"

Salma Hayek è recentemente tornata a parlare del suo matrimonio del 2009 con François-Henri Pinault, rivelando di aver detto 'no' per ben due volte.

Salma Hayek ha ammesso di essere stata "trascinata lungo il corridoio" dai suoi familiari il giorno del suo matrimonio: l'attrice ha paragonato la sua cerimonia del 2009 con François-Henri Pinault a un "ricovero oggligatorio" in una nuova intervista rilasciata per la copertina di Glamour.

"Non sapevo neanche che mi sarei sposata quel giorno. Non penso di aver mai raccontato questa storia... I miei genitori, i miei fratelli mi hanno portata in tribunale per firmare i documenti, si sono uniti contro di me. Avevo la fobia del matrimonio", ha rivelato la Hayek.

"Ero nervosa. E poi, dopo, c'è stato un pranzo a casa dei suoi genitori. Mia cognata, la persona più deliziosa e divertente del mondo, aveva già preparato il pranzo. Non avevo scelta", ha aggiunto l'attrice. "Dopotutto avevo detto di sì al matrimonio, ma in realtà non mi sarei presentata quel giorno, non l'avrei fatto se non fosse stato per loro."

A proposito della proposta di François-Henri Pinault, Salma Hayek infine ha rivelato: "Mi vergogno ad ammettere quante volte me l'ha dovuto chiedere. Tre volte! Questa è stata la paura più grande che abbia mai superato. È un uomo straordinario, sicuro di sé e femminista, a cui piacciono le donne forti e sa anche come prendersi cura di loro".