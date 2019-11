Salma Hayek condivide un sexy video in bikini: "Quando ero magra!"

Salma Hayek continua a mostrare la sua bellezza, stavolta in un video del 2004 in cui la vediamo indossare solo un bikini e una gonna nera, mentre balla con fare sensuale insieme al suo collega Pierce Brosnan.

L'attrice, oggi 53 anni, ha pubblicato un "throwback", ricordando quando 15 anni era in forma smagliante, condividendo questa clip estrapolata dal film After the Sunset in cui recitava al fianco di un giovane e aitante Pierce Brosnan: "C'era una volta...quando ero magra"

I 12 milioni di follower di Salma Hayek sono intervenuti con il loro entusiasmo, per offrire il loro supporto all'attrice e affermando quanto sia ancora fantastica e in forma anche oggi, dopo 15 anni da quel film. A questi milioni di commenti, si è unito anche Pierce Brosnan, oggi 66 anni, che ha affermato:"Sei ancora una sventola!"

Infatti, Salma Hayek ancora oggi appare in gran forma e bella come non mai, come dimostra la sua recente foto, pubblicata il 29 ottobre , dove l'attrice 53enne nominata all'Oscar ha ottenuto oltre 700.000 like per la sua foto in bikini dove appare senza trucco.

Salma Hayek al momento è impegnata sul set di Eternals, nuovo cinecomic Marvel Studios in cui interpreta un personaggio chiamato Ajak.