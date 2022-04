Salem's Lot: primo sguardo al film tratto da Stephen King dal CinemaCon

In occasione del CinemaCon di Las Vegas, Warner Bros. ha mostrato un first look di Salem's Lot, remake del film tratto dal romanzo di Stephen King.

Warner Bros. porterà al cinema Salem's Lot, nuovo adattamento del celebre romanzo di Stephen King. Un first look del progetto è stato mostrato in occasione dell'ultima edizione del CinemaCon di Las Vegas.

A quanto pare, i primi pareri su Salem's Lot sono a dir poco entusiastici. Jeff Sneider ha scritto: "Salem's Lot sembra davvero una commedia teatrale intelligente. Il trailer si conclude con un momento pazzesco simile a quello conclusivo del trailer di The Conjuring. Basta sostituire Lily Taylor con Bill Camp. Che sia questa la grande sorpresa del CinemaCon? Sì!".

Il regista Gary Dauberman ha dichiarato di essere onorato all'idea di poter portare su grande schermo il romanzo di Stephen King. Per il resto, altre persone presenti in sala hanno sottolineato la buona performance di Bill Camp e il fatto che il trailer abbia terrorizzato molti di loro.

A produrre Salem's Lot per Warner Bros. e New Line Cinema è James Wan; a occuparsi della regia e della sceneggiatura, invece, c'è Gary Dauberman. Il progetto è interpretato da Lewis Pullman, Makenzie Leigh, Alfre Woodard, Bill Camp, John Benjamin Hickey, Nicholas Crovetti, Jordan Preston Carter, William Sadler, Spencer Treat Clark, Cade Woodward, Debra Christofferson e Pilou Asbaek.

Di seguito la sinossi del nuovo adattamento del romanzo di Stephen King, in uscita nei cinema statunitensi il prossimo 9 settembre:

"Ossessionato da un incidente della sua infanzia, l'autore Ben Mears torna nella sua città natale, Jerusalem's Lot, in cerca di ispirazione per il suo prossimo libro, Scoprirà, però, che la città è preda di un vampiro assetato di sangue".