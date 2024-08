Salem's Lot: il film tratto dal libro di Stephen King salta l'uscita in sala, ecco quando uscirà in streaming

Il nuovo adattamento dall'omonimo libro di Stephen King, Salem's Lot, non verrà proiettato nella sale ma uscirà in streaming, ecco quando.

A marzo un portavoce della Warner Bros. aveva rilasciato una dichiarazione in cui affermava che "nessuna decisione" era stata presa riguardo al futuro dell'uscita di Salem's Lot, il prossimo adattamento cinematografico dell'omonima opera di Stephen King.

Sono passati quattro anni dalla fine della produzione di questo titolo. Lo stesso Stephen King aveva precedentemente condiviso la sua opinione, per lo più positiva, sul film, descrivendo lo stato del progetto come "accantonato". L'autore aveva persino lanciato un appello sui social affinché il titolo venisse distribuito, visto che la Warners non sapeva cosa farne.

Stephen King approva Salem's Lot: "Sembra diretto da John Carpenter nel fiore degli anni"

Dove e quando potremo vedere Salem's Lot

Ebbene, finalmente conosciamo il suo destino. Dopo aver saltato l'uscita in sala, Salem's Lot debutterà finalmente sulla piattaforma di streaming Max della Warner nell'ottobre 2024. Il film sarà anche presentato in anteprima mondiale al Fantastic Fest il mese prossimo.

Locandina di Salem's Lot

Salem's Lot, scritto e diretto da Gary Dauberman e interpretato da Lewis Pullman, Makenzie Leigh, Bill Camp e Alfre Woodard, ha completato la produzione nel novembre 2021. Sono state poi effettuate alcune riprese nella primavera del 2022. La data di uscita ha continuato a subire ritardi: è passata dal 9 settembre 2022 al 21 aprile 2023, per poi scomparire dal calendario della Warner Bros.

La storia è la seguente: "Lo scrittore Ben Mears torna a 'Salem's Lot per scrivere un libro sulla casa che lo ha perseguitato fin dall'infanzia, solo per scoprire che la sua isolata città natale è infestata dai vampiri. Mentre i vampiri mietono altre vittime, Mears convince un piccolo gruppo di credenti a combattere i non morti".

Le proiezioni di prova dell'adattamento di King, della durata di 113 minuti, sono andate abbastanza bene. Sembra che Salem's Lot preferisca gli spaventi improvvisi allo sviluppo dei personaggi, ma questo tipo di film tende a fare buoni affari al botteghino. Rispetto ai progetti della WB precedentemente cancellati (Coyote vs Acme e Batgirl), almeno il film di Dauberman ha trovato un pubblico.

Il debutto alla regia di Dauberman è avvenuto nel 2019 con Annabelle 3. Ha anche scritto entrambi i film di It per la WB, oltre a The Nun, Annabelle e Annabelle: Creation.