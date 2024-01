Salburn: gli spettatori criticano il buco di trama 'che non aggiunge niente'

Gli spettatori di Saltburn sono rimasti confusi da un possibile buco nella trama del film di Emerald Fennell riguardante principalmente la cronologia della vicenda raccontata.

Il thriller, disponibile in streaming su Amazon Prime Video, segue lo studente con borsa di studio Oliver Quick (Barry Keoghan) all'Università di Oxford nel 2007, che lotta per trovare il suo posto fino a quando non viene attratto dal mondo dell'affascinante e aristocratico Felix Catton (Jacob Elordi).

Felix lo invita a Saltburn, l'eccentrica tenuta di famiglia, per un'estate indimenticabile, in cui conosce i genitori del suo nuovo amico, Elspeth (Rosamund Pike) e Sir James (Richard E. Grant), nonché la sorella Venetia (Alison Oliver), il cugino Farleigh (Archie Madekwe) e la povera cara Pamela (Carey Mulligan).

Saltburn è pieno di pezzi forti nella sua colonna sonora, dal singolo natalizio delle Cheeky Girls all'uso di Murder on the Dancefloor di Sophie Ellis-Bextor per la scena finale.

L'Elspeth di Pike è diventato uno dei personaggi preferiti dai fan per le sue brillanti battute come "probabilmente a Liverpool non c'è la riabilitazione" e per aver raccontato le sue precedenti scappatelle da lesbica prima di decidere che "alla fine era tutto un po' troppo bagnato per me".

Tuttavia, la sua associazione con le superstar del Britpop degli anni '90 ha spiazzato diversi spettatori.

Mentre appare su una sedia a sdraio all'aperto con la musica diffusa da un altoparlante, Elspeth confessa di aver "frequentato tutti loro" quando era una modella, facendo riferimento ai Blur e agli Oasis.

Passando ai Pulp, aggiunge: "Oh, ma poi, ovviamente, è uscito Common People e tutti hanno pensato che fosse basato su di me, il che è stato completamente mortificante e ridicolo. Voglio dire, conoscevo a malapena Jarvis [Cocker]".

Citando i versi iniziali della canzone, Elspeth sottolinea: "Veniva dalla Grecia, aveva sete di conoscenza - non potevo essere io. Non ho mai voluto sapere nulla".

Rosamund Pike indossa un velo in stile Saltburn ai Golden Globe per coprire le ferite dopo un incidente

"La cronologia sembra confusa, dato che il britpop era nato solo 10 anni prima", ha suggerito un utente su TikTok, sotto una compilation dei momenti migliori del personaggio. "Sì, hai ragione, il britpop è diventato popolare tra il 1995 e il 1997", ha concordato un altro utente sui social.

"Avrebbe dovuto avere almeno trent'anni e un figlio piccolo durante il britpop. Il riferimento avrebbe dovuto essere agli anni '80", ha commentato un altro.