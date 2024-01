Rosamund Pike indossa un velo in stile Saltburn ai Golden Globe per coprire le ferite dopo un incidente

L'attrice, candidata per il suo ruolo in Saltburn, ha detto di essersi innamorata del look con il velo che le è servito per camuffare le ferite sul volto causate da un terribile incidente con gli sci.

Rosamund Pike ha trasformato uno sfortunato incidente in un look straordinario. La star di Gone Girl, 44 anni, si è subito distinta per il suo stile ai Golden Globe 2024 di domenica, indossando un fascinoso completo nero di pizzo con dettagli floreali, corredato da elegante copricapo decorativo. Parlando con Marc Malkin di Variety sul red carpet, l'attrice, candidata per il suo ruolo in Saltburn, ha rivelato di aver indossato il copricapo con il velo per motivi che vanno oltre la moda.

"È un velo protettivo per l'occasione. Ho avuto un incidente con gli sci a Natale e non è quello che vuoi sapendo che stai per andare ai Golden Globes", ha commentato l'attrice. La Pike ha raccontato che l'incidente le ha lasciato il viso "completamente distrutto" il 26 dicembre, così si è detta: "Devo fare qualcosa".

Dopo che l'intervistatore le ha fatto notare che il suo viso sembrava non presentare lesioni dovute all'incidente, avvenuto circa due settimane prima della premiazione, la Pike ha detto di essere "guarita", ma ha deciso di mantenere il velo. "Mi sono innamorata di questo look", ha aggiunto.

Di seguito potete vedere il look di Rosamund Pike:

Rosamund Pike says she had a skiing accident the day after Christmas. #GoldenGlobes https://t.co/bTYJ1neAOi pic.twitter.com/HWqVitwVfY — Variety (@Variety) January 7, 2024

L'evocazione di Saltburn

Alla cerimonia, la Pike è stata in lizza per la migliore interpretazione di un attore femminile in un ruolo non protagonista in un film per il suo ruolo in Saltburn. Dopo che Malkin le ha fatto notare che il suo look da red carpet evocava il suo personaggio di Saltburn, Lady Elspeth Catton, l'attrice si è detta d'accordo, aggiungendo: "Beh, sai, devi ricordarlo in qualche modo, no?".