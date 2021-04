Sailor Moon Eternal: il film arriverà a giugno su Netflix, ecco il teaser

Sailor Moon Eternal Il Film arriverà su Netflix e con un teaser è stato annunciato l'arrivo delle due parti che compongono il progetto il 3 giugno in streaming.

La storia è stata creata da Naoko Takeuchi nel 1991 e il manga è stato poi adattato in una popolare serie animata.

Le storie di Sailor Moon mostrano la protagonista combattere in nome dell'amore e della giustizia, andando in onda in oltre 40 nazioni.

Ema Hirayama, responsabile delle acquisizioni di Netflix, ha dichiarato: "Come molte altre persone in tutto il mondo faccio risalire il mio amore per le serie animate alla visione di Sailor Moon quando ero una bambina, le foto che mi ritraggono i codini di Usagi sono diventate un tesoro di famiglia. Non è una sorpresa che questi personaggi e racconti sull'amore e sulla giustizia stiano ancora toccando i cuori di così tanti fan intorno al mondo. Si tratta di un sogno che diventa realtà per tutti noi a Netflix poter avere Pretty Guardian Sailor Moon Eternal the Movie entrare a far parte della nostra programmazione animata e condividere questa incredibile storia con i fan in tutto il mondo".

Alla regia del progetto, prodotto da Toei Animation e Studio DEEN, c'è Chiaki Kon che ha già firmato la terza stagione di Sailor Moon Crystal.

Nel cast di doppiatori ci sono Kotono Mitsuishi (Usagi/Sailor Moon), Hisako Kanemoto (Ami/Sailor Mercury), Rina Satou (Rei/Sailor Mars), Ami Koshimizu (Makoto/Sailor Jupiter), Shizuka Itou (Minako/Sailor Venus) e Misato Fukuen (Chibiusa/Sailor Chibi Moon).