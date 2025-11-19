Sadie Sink, archiviata Stranger Things, entra nel cast di Avengers: Secret Wars, ancora mistero sul ruolo

Il suo ruolo in Spider-Man: Brand New Day è ancora misterioso, ma la sua presenza nell'MCU non si esaurirà nel quarto capitolo della saha di Spider-Man. Sadie Sink farà ritorno in Avengers: Secret Wars, come conferma Deadline.

Secondo il magazine, la star di Stranger Things inizierà le riprese del nuovo capitolo del crossover dei fratelli Russo nel 2026. Al momento non vi sono indizi sulla presenza di Sadie Sink in Avengers: Doomsday.

La rivelazione sul ritorno dell'attrice in Secret Wars ha scatenato una nuova ondata di speculazioni su chi interpreterà realmente. Finora i Marvel Studios hanno mantenuto l'identità del suo personaggio rigorosamente segreta, lasciando ai fan il tempo di elucubrare le loro teorie. Le pià gettonate? C'è chi identifica in Sink una villain dello Spider-Man Universe e chi invece scommette su un nuovo interesse amoroso per il Peter Parker di Tom Holland.

Sadie Sink sul red carpet

Chi interpreterà Sadie Sink nell'MCU? Nuove speculazioni

In cima alla lista dei possibili ruoli affidati a Sadie Sink spicca l'ipotesi di una versione giovane di Jean Grey, personaggio degli X-Men interpretato da Famke Janssen nel franchise Fox. Ma l'attrice potrebbe vestire i panni anche della villain cosmica Shathra, della compagna di Punisher Rachel Cole-Alves e perfino di Mayday Parker, la figlia dello Spider-Man di Tobey Maguire.

La notizia odierna secondo cui Sink riprenderà il ruolo in Secret Wars sembra spingere i fan verso l'ultima opzione, soprattutto perché molti sperano nel ritorno di Tobey Maguire stesso per un'ultima apparizione che ponga fine alla Saga del Multiverso.

"100% Mayday Parker o Firestar" ha scritto su Reddit il fan Marvel HLumin. "Per me si tratta di uno di questi due personaggi. Propendo di più per Mayday. Chiunque sia, non lo sapremo fino alla scena dopo i titoli di coda di Brand New Day. Immagino che sarà qualcun altro per tutto il film".

Alcuni fan hanno ipotizzato che la misteriosa identità di Sadie Sink sarà parte integrante della trama di Spider-Man: Brand New Day, e che la sua vera natura sarà scoperta da Peter Parker man mano che il film si sviluppa. per altro questa strategia è stata già utilizzata in passato: Spider-Man: Homecoming si è preso del tempo per rivelare esattamente chi interpretasse Zendaya.

"Mayday ha più senso a questo punto", ha aggiunto Puzzled_Influence895. "Si presenta come un personaggio secondario senza pretese, come Carlie Cooper, aiuta Peter... poi sferra il colpo di grazia e rivela il collegamento con Tobey alla fine, che lo riporta nel multiverso."