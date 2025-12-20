Sadie Sink pronta a dire addio ai ruoli da teenager: "Voglio interpretare personaggi della mia età"

L'interprete di Max Mayfield nella serie dei fratelli Duffer ha confermato di voler voltare pagina e lasciarsi alle spalle i personaggi adolescenziali.

Sadie Sink oggi ha 23 anni ma da anni è conosciuta dai fan di Stranger Things per il ruolo dell'adolescente Max Mayfield nella serie scritta dai fratelli Duffer e disponibile su Netflix. L'attrice ora vuole voltare pagina.

In una recente intervista con Glamour, Sadie Sink ha approfondito i suoi obiettivi futuri e ha spiegato perché desidera cambiare direzione dopo aver raggiunto il successo negli ultimi anni grazie alla serie Netflix.

I progetti futuri di Sadie Sink

"Voglio sicuramente fare più teatro. È nella lista. E poi, non so" ha spiegato Sink "Qualsiasi cosa. Sono molto interessata a lavorare con i registi con cui desidero collaborare, è importante, ma ancora di più conta che i ruoli siano guidati dai personaggi. Sono super aperta a tutto".

Sadie Sink nella serie Stranger Things

Di un dettaglio è certa: allontanarsi dai ruoli adolescenziali: "Una cosa importante per me è lasciare il liceo per un po'. Non sono contraria a tornarci quando sarà necessario, ma a 23 anni mi sento ovviamente più legata a storie che parlano di personaggi della mia età".

La difficoltà di avere ruoli da ventenni

Nell'intervista, Sadie Sink ha sottolineato un problema che riscontra nel suo lavoro: "È più stimolante per me, ma è difficile da trovare" ha spiegato Sadie Sina in merito ai ruoli da ventenni "La fascia d'età dei primi vent'anni non è così facile da intercettare".

Secondo l'attrice, poco materiale letterario con protagonisti della sua fascia d'età viene trasposto sullo schermo: "Leggo molti libri e ce ne sono tantissimi che parlano proprio di quell'età, ma raramente li si vede nel cinema e in tv. È difficile".

Sadie Sink tornerà presto nel secondo Volume di Stranger Things nel ruolo di Max Mayfield al fianco di Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder, David Harbour, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Maya Hawke, Joe Keery, Charlie Heaton, Natalia Dyer, Brett Gelman e Linda Hamilton nel ruolo della dottoressa Kay.