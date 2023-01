Sadie Sink star di O'Dessa, opera rock di Geremy Jasper

Dopo la sua acclamata interpretazione in The Whale, in uscita nei cinema italiani il 23 febbraio, Sadie Sink ha trovato il suo prossimo film. La giovane attrice sarà la protagonista di O'Dessa, opera rock diretta da Geremy Jasper.

Scritta da Jasper, con brani originali scritti e prodotti da Jasper e Jason Binnick, O'Dessa riunisce i produttori Michael Gottwald per il Department of Motion Pictures, Noah Stahl e Rodrigo Teixeira per RT Features, nonché i produttori esecutivi Jonathan Montepare, Dan Janvey e Lourenço Sant'Anna. Tutti hanno lavorato al successo di Jasper, Patti Cake$.

O'Dessa vedrà Sadie Sink impegnata sul set i Croazia a partire da maggio, prima dell'ultima stagione di Stranger Things. Ambientato in un futuro post-apocalittico, il film è un'opera rock originale su una ragazza di campagna impegnata in un'epica ricerca per recuperare un caro cimelio di famiglia. Il suo viaggio la porta in una città strana e pericolosa dove incontra il suo unico vero amore, ma per salvare la sua anima, deve mettere alla prova il potere del destino e del canto.

O'dessa è il secondo lungometraggio di Geremy Jasper dopo il successo dell'opera prima Patti Cake$, che gli è valso una nomination ai Directors Guild of America e ai Film Independent Spirit Awards. Il regista di spot pubblicitari e video musicali ha anche vinto il premio Directors to Watch al Palm Springs Film Festival nel 2017.