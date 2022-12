Stranger Things 5: Sadie Sink parla del futuro di Max e Lucas

Sadie Sink, l'interprete di Max in Stranger Things, ha recentemente parlato del futuro del suo personaggio e quello di Lucas (Caleb McLaughlin) nella stagione 5 della serie di successo targata Netflix. La Sink si è unita al cast della popolare serie di fantascienza nel 2017, quando il suo personaggio (Max Mayfield) è stato introdotto all'inizio della seconda stagione.

Durante la quarta stagione dello show i due si sono lasciati, ma la coppia si è riconciliata nel corso degli ultimi episodi quando Lucas si è ritrovato al fianco di Max mentre lei veniva inseguita da Vecna (Jamie Campbell Bower). Il riaccendersi della storia d'amore della coppia si è interrotto tragicamente quando Max è finita in coma dopo gli eventi della quarta stagione.

Stranger Things: un'immagine di Sadie Sink

Durante un recente podcast l'attrice ha parlato della relazione dei due personaggi, rivelando che lei pensa che la coppia potrebbe stare insieme per molto tempo nel caso in cui Max si risvegliasse: "Sento che, dopo tutto quello che Max ha passato, se mai si svegliasse, allora penso che scapperebbe, penso che se ne andrà, andrà via da Hawkins."

"È troppo intelligente per restare lì. Ma è anche un'amica molto leale, quindi chi lo sa? Sarà conflittuale, ma... sì, penso che lei e Lucas finiranno insieme. Voglio dire, sono davvero carini, no? Penso che ne vedremo delle belle non mancano certo gli spunti narrativi", ha concluso Sadie Sink.