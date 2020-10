Sacha Baron Cohen contro Facebook: "Avrebbe permesso a Hitler di fare annunci antisemiti"

Sacha Baron Cohen ha accusato Facebook per la sua gestione dei contenuti razzisti che minaccerebbero la democrazia e che, negli anni '30, avrebbe permesso a Adolf Hitler di condividere annunci antisemiti senza che questi infrangessero le regole del social network.

Nel pieno della sua campagna promozionale per l'uscita di Borat: Subsequent Moviefilm, Sacha Baron Cohen ha scelto di far sentire la sua voce e di puntare il dito contro Facebook. Nello specifico, l'attore britannico ha ammesso di essersi sentito obbligato a demolire il social network per la sua gestione "assurda" della negazione dell'Olocausto e dei contenuti razzisti e perché, sostiene, ciò minaccerebbe la democrazia.

Già negli scorsi mesi, in un discorso tenuto durante la Anti-Defamation League a New York City, Baron Cohen si è detto particolarmente turbato dalla posizione di Facebook contro il controllo della veridicità degli annunci politici. Ricordiamo infatti che l'amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, aveva detto che era meglio per gli utenti decidere cosa fosse o non fosse veritiero riguardo gli annunci politici. Ecco perché l'interprete di Borat, sempre in quell'occasione, dichiarò: "Se Facebook fosse esistito negli anni '30, avrebbe permesso a Adolf Hitler di pubblicare annunci di 30 secondi sulla sua 'soluzione' al 'problema ebraico".

Questa settimana, Sacha Baron Cohen ha specificato che quel tipo di discorsi non rientrano nella sua "zona di comfort" ed ha anche voluto sottolineare che in genere preferisce non occuparsi seriamente delle questioni politiche: "Era la prima volta che tenevo un discorso importante ma mi sento tutt'ora come se dovessi suonare il campanello d'allarme e dire che la democrazia è messa seriamente in pericolo quest'anno", ha quindi detto Baron Cohen al Times. "Ho sentito che, anche se quella mossa avrebbe distrutto la mia carriera e le persone sarebbero venute da me e avrebbero detto cose tipo 'Stai zitto, l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è un'altra celebrità che ci dica cosa fare'. Capisco perfettamente le persone che lo fanno e sentivo di doverlo fare per vivere in pace con me stesso".

Ormai da tempo, Mark Zuckerberg viene criticato per aver adottato un approccio più morbido riguardo la moderazione dei contenuti razzisti ma ha cambiato un po' rotta nel 2020 ed ha abbracciato politiche di moderazione dei contenuti più aggressive. Già la scorsa settimana, ad esempio, Facebook ha annunciato che vieterà tutti i contenuti che negano o distorcono l'Olocausto. Quindi, se una persona cerca o fa clic su un post che contiene informazioni inesatte o false sull'Olocausto, verrà reindirizzato ad una serie di informazioni credibili al di fuori del sito, come ha confermato Monika Bickert, responsabile della politica sui contenuti di Facebook, tramite una dichiarazione ufficiale dell'azienda.