Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike, guerra dei sessi nel film Netflix Ladies First

Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike si confronteranno in un conflitto tra patriarcato e matriarcato nel remake della commedia francese Non sono un uomo facile.

Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike torneranno a sfodera le loro doti brillanti nella commedia Netflix Ladies First, diretta da Thea Sharrock. Il film è ispirato alla pellicola francese del 2018 di Éléonore Pourriat Non sono un uomo facile, come rivela Deadline.

In Ladies First Sacha Baron Cohen interpreterà un impenitente donnaiolo e sciovinista che si ritrova in un mondo parallelo dominato dalle donne. Una focosa controparte femminile (Rosamund Pike) renderà le cose ancora più complicate.

La sceneggiatura è firmata da Katie Silberman e Natalie Krinsky. Liza Chasin produce il film per 3dot insieme a Eleonore Dailly, Edouard de Lachomette e Four By Two Films.

Il confronto con l'originale

Sacha Baron Cohen nei panni di Borat

Non sono un uomo facile racconta la storia di Damien (Vincent Elbaz), uno sciovinista brutale e spudorato che gode di tutti i vantaggi di vivere in una società patriarcale. Dopo un colpo alla testa, Damien sviene. Quando si risveglia, si ritrova in quello che sembra essere un universo alternativo in cui i ruoli di genere sono invertiti e le donne hanno il potere. Sperimentando il sessismo per la prima volta, Damien fatica a trovare il suo posto in questo nuovo mondo, ma incontra e seduce Alexandra (Marie-Sophie Ferdane), un'influente scrittrice alla ricerca della sua prossima grande idea, lei stessa una sciovinista.

Nella versione anglosassone Sacha Baron Cohen sfodererà le sue doti di mattatore mostrate in numerose occasioni, soprattutto nella sua folle galleria di personaggi che va dal maschilista kazako Borat allo stilista effemminato Bruno. Al suo fianco Rosamund Pike, star di tante pellicole tra cui il recente Saltburn e la serie Prime Video La ruota del tempo.