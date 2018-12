Le terrificanti avventure di Sabrina: l'episodio di Natale doveva essere il pilot!

Su Netflix è arrivato lo speciale di Natale della nuovissima serie Le terrificanti avventure di Sabrina, dal titolo Un racconto di mezzo inverno, e oggi il creatore ha dichiarato che tutto ciò che abbiamo visto nell'episodio a tema era stato in verità pensato come pilot della serie.

Il creatore Roberto Aguirre-Sacasa ha infatti dichiarato durante un'intervista a The Wrap:

"Nel pilot che avevamo in mente originariamente, Sabrina provava a contattare sua madre per chiedere un consiglio sul percorso da intraprendere tra la Via della Luce e la Via della Notte. E poi abbiamo cominciato a rimandarlo. E a rimandarlo di nuovo. Poi durante le vacanze c'è una grande tradizione di fantasmi, presenz e simili, quindi sembrava naturale dire 'Ok, finalmente possiamo raccontare questa storia!' nello speciale di Natale. Ecco com'è successo."

Nell'episodio di Natale di Le terrificanti avventure di Sabrina, la Chiesa della Notte, come tutte le congreghe, celebra il Solstizio d'Inverno - la notte più lunga dell'anno - radunando le famiglie intorno al fuoco di Natale per intonare canti natalizi pagani e raccontare storie di fantasmi. Ma con le vacanze arrivano anche ospiti e visitatori - entrambi benvenuti e non - e nessuno può prevedere quale forza scenderà dal camino...

L'episodio speciale - di cui potete leggere la nostra recensione - segue i primi episoi dell serie, che racconta l'origine e le vicende della celebre strega amatissima in tutto il mondo, stavolta in una chiave dark, tendente all'horror. Nella stessa atmosfera di Rosemary's Baby e L'esorcista, questo adattamento racconta la storia di Sabrina, che tenta di riconciliare la sua doppia natura metà umana, metà strega, mentre cerca di combattere le forze maligne che minacciano lei, la sua famiglia e il mondo degli umani.

La sceneggiatura della serie porta la firma di Roberto Aguirre-Sacasa, lo showrunner di Riverdale, ma anche chief creative officer di Archie Comics. Aguirre-Sacasa, inoltre, ha lavorato alla serie in qualità di produttore esecutivo insieme ad altri collaboratori di Riverdale: Greg Berlanti, Sarah Schechter, il fondatore di Archie Comics Jon Goldwater e Lee Toland Krieger.