Sabrina Carpenter, la popstar in lizza per unirsi al Marvel Cinematic Universe: ecco in quale ruolo

La popstar Sabrina Carpenter avrebbe fissato degli incontri con gli studi cinematografici nel tentativo di assicurarsi un ruolo di alto profilo a Hollywood, e sembra che potrebbe essere in lizza per entrare nel Marvel Cinematic Universe.

Secondo la nota insider di settore MTTSH, Carpenter avrebbe già incontrato i vertici dei Marvel Studios e sarebbe stata scelta per il ruolo di Dazzler. È facile supporre possa prendere parte al reboot degli X-Men, ma l'insider riporta che anche altri progetti legati al mondo dei mutanti sarebbero in diverse fasi di sviluppo al momento.

Dato il background di Carpenter, il personaggio di Alison Blair sembrerebbe perfetto per la megastar del pop, anche se ci sono molti "Swifties" che continuano a pensare che Taylor Swift sarebbe la candidata ideale per la parte.

Sabrina Carpenter, una star in ascesa continua

Nuvole: Sabrina Carpenter in una scena del film

Carpenter è ovviamente conosciuta soprattutto per la sua carriera di cantautrice, ma in realtà ha iniziato come attrice ed è apparsa in film del calibro di Adventures in Babysitting (2016), The Hate U Give (2018), The Short History of the Long Road (2019), Clouds (2020), Emergency (2022) e i film di Netflix Tall Girl. Ha anche interpretato Cady Heron nel musical di Broadway Mean Girls (2020).

Tall Girl 2: Ava Michelle in una sequenza del film

Sebbene non abbia parlato di un possibile ruolo da supereroe, la cantante ha rivelato di essere una grande fan di Spider-Man e che le piacerebbe recitare in un film d'azione.

"Il ruolo dei sogni? Ho sempre voluto fare un film d'azione", aveva dichiarato Carpenter qualche anno fa. "Quando ero più giovane, ricordo di aver guardato Kick-Ass per la prima volta e pensato: 'Sembra così divertente', quindi mi piacerebbe fare qualcosa in quel mondo. Anche un film d'epoca penso che sarebbe molto bello ed è qualcosa che ho sempre voluto fare".