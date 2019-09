Ryan Reynolds e Will Ferrer preparano un musical basato su Canto di Natale di Dickens

Per il prossimo Natale Ryan Reynolds e Will Ferrell hanno preparato un regalo sotto l'albero niente male. Insieme infatti svilupperanno un musical basato su Canto di Natale di Charles Dickens e, vista la "strana coppia" che vi reciterà saranno assicurate le risate. La notizia, riportata in esclusiva da The Hollywood Reporter, indica che il progetto è in piena fase di lavorazione.

Alla regia e alla sceneggiatura sono stati assoldati Sean Anders e John Morris, mentre Ryan Reynolds e Will Ferrell parteciperanno non solo in vesti di attori ma anche di produttori con le loro case di produzione, ma non sono stati rivelati i loro ruoli. Il duo sta inoltre cercando di vendere il progetto ai vari studios sperando che qualcuno possa prenderlo prima che inizi seriamente a far freddo.

Con L'uomo che inventò il Natale dietro le quinte del Canto di Natale di Dickens

Non è la prima volta che Canto di Natale viene portato sullo schermo. Gli adattamenti non si contano, dal classico Disney, Il canto di Natale di Topolino, all'ultima versione del 2009 di Robert Zemeckis con Jim Carrey nei panni del ricco e avido Scrooge. Per dicembre è prevista un'ulteriore versione in arrivo su FX e BBC One, si tratta stavolta di una miniserie sviluppata da Steven Knight in cui a interpretare Scrooge sarà stavolta Guy Pearce.