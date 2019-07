Ryan Reynolds e la sfida del tappo di bottiglia... fallita!

Ryan Reynolds ha partecipato alla sfida del tappo di bottiglia per sponsorizzare il suo Gin Aviator, già affrontata dal suo collega Jason Statham, per il nuovo spot del brand pubblicato dall'attore sul suo canale Twitter.

Per chi non sapesse di cosa si tratta, la sfida chiamata #bottlecapchallenge è diventata l'ultima moda di Hollywood. Ad esempio il video di Jason Statham è diventato virale nel giro di breve tempo e ne sono seguiti altri a ruota. Questa sfida consiste essenzialmente nel tentativo di svitare il tappo di una bottiglia con un calcio rotante e Reynolds ha subito colto la palla al balzo per realizzare un nuovo contenuto virale per i social.

A quanto pare, interpretare un supereroe nei film non ti regala automaticamente le abilità fisiche per svitare con successo il tappo di una bottiglia, come vediamo dall'esilarante video postato dall'attore sui social. Per affrontare la sfida, Ryan Reynolds ha utilizzato proprio una bottiglia del suo Gin Aviator, ma purtroppo ha simpaticamente fallito nella sua impresa. Invece di svitarla con successo, Reynolds colpisce l'intera bottiglia, causando la rottura della stessa e fuggendo a gambe levate!

Una mossa di marketing efficace per pubblicizzare un prodotto a cui Reynolds tiene molto, un tipo di campagna promozionale che è solito fare anche per pubblicizzare i suoi film. L'abbiamo visto con Deadpool, tramite i tanti contenuti pubblicati sui suoi profili Instagram e Twitter, e anche per lo stesso Gin che ormai da mesi è intento a promuovere con contenuti divertenti e coinvolgenti per i suoi fan.

Non sappiamo ancora se e quando tornerà Ryan Reynolds nei panni di Deadpool, dopo l'acquisizione da parte di Disney della Fox, ma sicuramente i fan non vedono l'ora di rivederlo in un terzo capitolo.